Systemingenjör till Försvarsindustrin

Vill du vara med och utveckla en av världens mest tekniskt avancerade produkter inom marinen? I rollen som systemingenjör arbetar du med maskinsystem som omfattar allt som rör vatten- och luftflöden i produkten. Här får du vara med från framtagning av koncept till driftsättning och verifiering. Ta chansen och bli en del av en spännande och expanderande arbetsplats.Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Tjänsten avser en roll inom ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land-, och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De ser mångfald som en tillgång och du som medarbetare får möjlighet till att ta stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.
I denna tekniknära roll är ingen dag den andra lik, du arbetar projektbaserat med en blandning av teoretiska och praktiska inslag. Du arbetar inom ett område för maskinsystem som handlar om hur vatten och luftflöden förflyttas. Som systemansvarig ställer du krav på systemen och följer ditt system genom hela kedjan från framtagning -> outfitting -> beredning -> produktion -> driftsättning -> verifiering. Ditt arbete går ut på att arbeta med beräkningar och dimensioneringar. Du kommer ha en koordinerande och sammanhållande roll för arbetet med dina system. Processteknik är en central del för att dimensionera systemen till att uppfylla kraven och fungera tillsammans med angränsande system.
Samarbetet med andra avdelningar och professioner kommer genomsyra arbetet för att ta fram tekniska lösningar för en säker och funktionell produkt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Ansvara för ditt systems funktion genom hela utvecklingsprocessen
• Ta fram systemlösningar som uppfyller kravställning
• Skriva tekniska specifikationer
• Genomföra driftsättning av system
• Verifiera krav hos underleverantörer eller på slutprodukten
• Ingå som ämnesspecialist
• Utbilda användare i systemen
• Ingå i underhållsprojekt
Resor inom Skåne/Blekinge förekommer i denna roll.
VI SÖKER DIG SOM:Har en civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande
Har minst ett par års erfarenhet inom beräkning och dimensionering
Har tidigare erfarenhet av processteknik och driftsättning av utrustning
Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
I den här rekryteringen kommer det läggas stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen trivs du med utmaningar och har ett stort driv att utvecklas och lära dig nya saker!
OM ANSTÄLLNINGEN:
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Lund
Rekryteringsansvarig: Sofia Krook, sofia.krook@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
