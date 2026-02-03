Systemingenjör Teknisk bevakning
Välkommen att söka en tjänst med varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Vi söker en systemingenjör för införande av teknisk bevakning med stor del av arbete i Stockholm och Enköping. Inriktningen är att leda och ansvara för genomförande av centrala IT-system samt bevakningssystem för teknisk bevakning inom Försvarsmakten. Tjänsten tillhör en avdelning placerad organisatoriskt vid Systemenheten inom Försvarsmaktens Telekommunikations- och Informationssystem förband (FMTIS) och arbetar med uppdrag från Försvarsstaben. Uppdragen genomförs i utvecklingsfas, installationsfas, produktionsfas samt centralt systemstöd i vidmakthållandefasen. Uppdragen är fleråriga och genomförs i olika projekt över tiden.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har vi medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i omtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av att:
• Leda och ansvara för införande av centrala IT-system samt bevakningssystem på systemnivå i hela funktionskedjan från sensor till presentationssystem inom Teknisk bevakning
• Arbeta med centrala IT-system med virtualiserade IT-miljöer och framtida molntjänster för Försvarsmaktens bevakningssystem
Försvarsmakten är under stark tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma utvecklas över tid.
KRAVPubliceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning med inriktning teknik eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdig
• Flerårig och aktuell erfarenhet av arbete med IT inom server och nätstruktur
• Flerårig och aktuell erfarenhet av arbete med installationsledning och dokumenterad erfarenhet av projektledning
• Goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med en varierad och växlande vardag. Tjänsten ställer stora krav på god samarbetsförmåga då du kommer ha många olika kontaktytor inom förbandet, mot andra förband, myndigheter och industrin. Vidare ser vi att du är prestigelös, noggrann, tar egna initiativ samt analytisk i ditt uppgiftslösande. I tjänsten behöver du självständigt kunna prioritera och växla mellan arbetsuppgifter. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Erfarenhet av Försvarsmaktens ledningsstödssystem
• Erfarenhet på systemnivå i hela funktionskedjan från sensor till presentationssystem inom området Teknisk bevakning
• Erfarenhet av arbete med Larm-, CCTV- och bevakningssystem
• Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och systemsäkerhet
• Erfarenhet av centrala IT-system med virtualiserade IT-miljöer
• Erfarenhet av SD-Wan och brandväggar
• Erfarenhet av samarbetsprojekt med industrinÖvrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning.
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Enköping.
Tjänsteresor i arbetet förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast.
Upplysningar om befattningen och information om rekryteringsprocessen
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Jan Borgström.
För information om anställningsvillkor kontakta HR.
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO-S Agneta Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-25. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
