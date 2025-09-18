Systemingenjör Satellitkommunikation
Combitech AB / Datajobb / Enköping Visa alla datajobb i Enköping
2025-09-18
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Enköping
, Västerås
, Uppsala
, Eskilstuna
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Combitech söker nu på flera platser erfarna systemingenjörer inom satellitkommunikation som vill ta nästa steg och utvecklas tillsammans med oss. Vi jobbar i framkant på att hitta lösningar på våra kunders utmaningar inom flertalet områden som radio, satellitkommunikation och elektronik. Hos oss får du möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar både personlig och professionell utveckling samt trygghet och balans i livet.
I rollen
Som systemingenjör satellitkommunikation på Combitech får du möjlighet att arbeta med:
* Utveckling och konstruktion av satellitkommunikationssystem, det kan innebära nya utvecklingsprojekt för våra kunder eller analys och problemlösning i befintliga system.
* Integration och anpassningar av stellitkommunikationslösningar på en rad olika plattformar.
* Test och verifiering samt tekniskt systemstöd av satellitkommunikationssystem.
* Analyser och beräkningar av överföringskapacitet, frekvensplanering, vågutbredning och fördröjningar.
* Framtagning av prototyper för nya produktkoncept och mätuppkopplingar.
* Lösa avancerade tekniska problem för att hjälpa våra kunder att utveckla och förbättra deras system.
* Du får även möjlighet att satsa på din egen utveckling genom våra regelbundna kursveckor med inriktning personlig utveckling.
* Du kommer jobba i olika team men också självständigt.
Vi söker dig som
* Är Civil/Högskoleingenjör eller motsvarande med inriktning rymdteknik, RF, mikrovågsteknik.
* Har några års erfarenhet av digital kommunikation samt god kunskap inom RF området.
* Det är meriterande om du har förståelse för mätteknik med kunskap inom RF området eller arbetat med olika verktyg för analyser och verifieringar av strålning, vågutbredning, dataöverföring och frekvensplaning, m.m.
* Har en god kommunikationsförmåga, är utåtriktad och har förmågan att skapa kontakter och goda relationer.
* Arbetar metodiskt, målmedvetet, tar egna initiativ och har ett driv att utveckla dig själv och våra kunder.
* Är nyfiken som person, har en stark drivkraft och ett starkt engagemang för det du företar dig.
* Kan behärska det engelska språket väl i både tal och skrift.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Rekryterande chef/kontaktperson: Christoffer Eek, +46 73 4180071
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.
_________________________________________________________________ Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9516164