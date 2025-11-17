Systemingenjör med inriktning verifiering och validering
På Saab strävar vi alltid framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor över hela världen som alla delar vår vision - att göra världen till en säkrare plats.
Din framtida utmaning
Som systemingenjör på Saab Dynamics och Missile Systems kommer du att arbeta med utveckling av avancerade försvarsprodukter, med ett särskilt fokus på missilsystem. Din roll innebär att säkerställa att våra produkter uppfyller de krav och förväntningar som våra kunder ställer på deras förmåga. Detta gör du genom att leda det tekniska arbetet under hela produktens livscykel - från initiala studier till utveckling och underhåll. Arbetet inkluderar kravanalys, design och verifiering av den slutgiltiga produkten.
Vi förväntar oss att du som systemingenjör har en bred förståelse för våra produkters helhet, men också tillräckligt djup kunskap för att kunna förklara och kommunicera hur systemen är tänkta att fungera, i samarbete med ansvariga för delsystem och komponenter. I denna roll kommer fokus att ligga på verifiering och validering av våra nya system, där helhetsperspektivet är avgörande.
Du kommer att arbeta med kravnedbrytning, förståelse för krav, samt planera verifiering och validering för att säkerställa att systemen uppfyller kundens behov och förväntningar. Detta inkluderar provning, simuleringar, analyser, sammanfattning av resultat och rapportering.
Du kommer att arbeta inom flera teknikområden och dina kontaktytor inom företaget kommer att vara många. För att stödja ditt arbete finns välstrukturerade processer i vårt verksamhetssystem samt metodbeskrivningar i våra interna databaser. Du kommer att samarbeta i projektform med ingenjörer från olika delar av utvecklingsenheten inom Saab Dynamics, andra Saab-avdelningar samt internationella samarbetspartner. Eftersom våra projekt varierar i storlek ställs stora krav på din flexibilitet, då du kanske kommer att arbeta i flera projekt samtidigt.
Du är civilingenjör eller motsvarande med flera års erfarenhet, gärna från systemarbete inom områden som mekanik, elektronik, mjukvara eller AI/ML. Om du har erfarenhet av verifiering och validering är det meriterande.
Du har erfarenhet av att designa och strukturera komplexa system för att skapa en solid systemarkitektur. Du har också förmåga att skapa modeller och simulera system för att analysera prestanda och identifiera potentiella problem.
Du har arbetat med ISO 15288, en internationell standard för Systems Engineering Lifecycle Process, och har erfarenhet av kravhantering på olika nivåer, vilket gör att du kan systematisera system och/eller system av system. Kunskap om modellbaserad metodik är fördelaktigt.
Vi värdesätter ett helhetsperspektiv och tror att du har tillräcklig erfarenhet för att kunna bedöma när det är dags att ta nästa steg i utvecklingen. Du bör ha god samarbetsförmåga och kunna driva ditt arbete framåt självständigt. Du kommunicerar väl både på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Vad du blir en del av
Hos oss på System Engineering inom Saab Dynamics Missile Systems får du möjlighet att arbeta i en enhet inom Saab som har en kultur likt ett litet företag, vilket innebär en bredd i teknik och många kontaktytor som kan vara ovanliga i större organisationer. Det ger dig också möjligheter att påverka både tekniken och arbetssätt.
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
