Systemingenjör (Junior)
2026-03-13
Vi söker nu en junior systemingenjör
Uppdraget är en utmärkt möjlighet för dig som befinner dig tidigt i karriären och vill växa inom systemarbete och teknikintegration i komplexa projekt. Du blir en del av ett multidisciplinärt ingenjörsteam som utvecklar och integrerar system och stödfunktioner.
Som systemingejör kommer du att arbeta med design, integration och dokumentation av system och delsystem. Du deltar i hela utvecklingsprocessen - från koncept till leverans - i nära samarbete med erfarna ingenjörer, projektledare och leverantörer.
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
Stödja systemdesign och utveckling av system som och hjälpsystem.
Delta i integration av delsystem
Ta fram och underhålla teknisk dokumentation, kravspecifikationer, gränssnitt och testplaner.
Utföra enklare analyser, simuleringar och riskbedömningar.
Delta i leverantörskontakter, inköpsprocesser och olika testaktiviteter (t.ex. FAT, HAT, SAT).
Bidra till förbättring av processer, metoder och verktyg samt dela kunskap med kollegor.
Din Profil
Civil- eller högskoleingenjör inom maskin-, marin- eller systemteknik, eller motsvarande erfarenhet.
1-3 års erfarenhet av systemarbete, produktutveckling eller teknisk integration
Grundläggande förståelse för mekaniska, elektriska och styrtekniska delsystem.
Kännedom om klassningsregler, kravhantering och tekniska standarder.
Förmåga att samarbeta i tvärfunktionella team och att lära sig nya tekniska områden snabbt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Systemingenjör -Junior". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
581 88 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9797844