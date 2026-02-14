Systemingenjör inom radar- och sensorsystem
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens sensorsystem till Försvarsmakten? Vi söker nu en erfaren systemingenjör med fokus på radar- och sensorsystem som vill arbeta som teknisk expert i komplexa projekt mot försvarssektorn. Här får du en nyckelroll i projekt som direkt påverkar samhällsviktiga funktioner och bidrar till innovation inom komplex systemintegration. Sök idag och bidra till Sveriges säkerhet!
OM TJÄNSTEN
Som systemingenjör blir du en nyckelspelare i att utveckla och implementera nästa generations radar- och sensorsystem. Med en stark systemförståelse håller du ihop helheten, identifierar tekniska risker och säkerställer att komplex sensorteknik fungerar i praktiken.
Du fungerar som teknisk rådgivare och omsätter operativa behov till skarpa tekniska underlag som blir direkt avgörande för strategiska beslut, kravställning och framtida utveckling. I din roll driver du dialogen med både kunder och leverantörer, följer upp kvalitet och vägleder kunden genom kritiska tekniska vägval.
I rollen som systemingenjör kommer du verka i skärningspunkten mellan banbrytande teknik och myndighetsstyrda processer. Genom att navigera komplexa beslutsstöd och hålla ihop tekniska flöden blir du länken som säkerställer att systemen möter högt ställda krav.
Du erbjuds
• Ett meningsfullt uppdrag: Din expertis bidrar direkt till att stärka Sveriges totalförsvarsförmåga.
• Högteknologisk miljö: Du arbetar med den absolut senaste tekniken inom sensorer och systemarkitektur.
• Balans mellan arbete och fritid: Vi tror på hållbara medarbetare och erbjuder en trygg arbetsmiljö med stor respekt för ditt privatliv.
• Kompetensutveckling: Vi satsar stort på utbildning och interna kursveckor för att du ska fortsätta växa som expert.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-14Dina arbetsuppgifter
• Teknisk granskning: Granska leverantörers dokumentation för radarsystem för att säkerställa att tekniken möter de höga krav som ställs inom försvaret.
• Kravställning: Kravställa leverantörens tekniska lösningar och system.
• Samverkan: Stödja anskaffningsprojekt med expertis inom systemdesign och integration av radarsystem.
• Systemarbete: Arbeta med arkitektur för att säkerställa att systemen samverkar effektivt och säkert.
• Projektledning: Styra och leda ditt eget och andras arbete.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet från en liknande roll som systemingenjör, alternativt elektroingenjör med inriktning radar eller mjukvaruingenjör med erfarenhet av systemarkitektur
• Har erfarenhet av radar- och sensorsystem samt har god förmåga att förstå komplexa system med många ingående delar
• Har kunskap och förståelse för begreppet System of Systems (SoS)
• Har god förmåga till självledarskap och att driva eget arbete i projektform
• Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från försvarssektorn eller annan myndighetsverksamhet
• Erfarenhet av radar och gränssnittsarbete kopplat till sensor- och ledningssystem
• Erfarenhet av integration och verifiering av tekniska system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Intellektuellt nyfiken
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Optimistisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117472". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9742941