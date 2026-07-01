Systemingenjör inom kommunikationssystem och nätverk
Avaron AB / Supportteknikerjobb / Arboga Visa alla supportteknikerjobb i Arboga
2026-07-01
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Arboga
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
I den här rollen arbetar du med utveckling, förvaltning och integration av kommunikationssystem och nätverkslösningar i en tekniskt avancerad miljö. Du är med genom hela livscykeln, från analys och utveckling till driftsättning, vidareutveckling och långsiktig förvaltning. Fokus ligger på att skapa robusta helhetslösningar för luftburna och markbaserade användningsområden där tillförlitlighet, kvalitet och samverkan mellan system är avgörande.
Du blir en del av ett team med specialister och projektledare och arbetar nära både kollegor och kund för att driva lösningar framåt. Här får du en bred och varierad roll där du kombinerar teknikdjup med praktisk systemförståelse och får möjlighet att påverka lösningar från idé till fungerande leverans.
ArbetsuppgifterDu utvecklar nya kommunikationssystem för luftburna och markbaserade miljöer.
Du vidareutvecklar och förvaltar befintliga kommunikationssystem med fokus på funktion, stabilitet och kvalitet.
Du analyserar och tolkar kravspecifikationer som grund för systemutveckling och tekniska vägval.
Du tar fram teknisk dokumentation och rapporter som stödjer både utveckling och förvaltning.
Du utformar tekniska lösningsförslag och presenterar dem på ett tydligt sätt för kund.
Du driver driftsättning och bidrar med teknisk support i nära anslutning till leverans.
Du integrerar olika system och säkerställer att helheten fungerar väl i den tänkta miljön.
Du samarbetar med specialister och projektledare för att skapa väl avvägda och hållbara lösningar.
KravCivil- eller högskoleingenjörsexamen inom datavetenskap, nätverksteknik eller närliggande område, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av nätverk och kommunikation.
Kunskap om radiosystem.
Erfarenhet av Cisco-routrar och switchar.
Erfarenhet av VoIP och Cisco CUCM.
Kunskap inom IT-säkerhet.
Erfarenhet av anpassning och integration av olika system.
Förmåga att ta fram teknisk dokumentation och arbeta utifrån kravspecifikationer.
MeriterandeKunskap om FMV kommunikationssystem.
Erfarenhet av komplexa datornätverk.
Erfarenhet av nätverksadministration och nätverksövervakning.
Kunskap om Linux.
Förmåga att läsa och förstå kod.
Erfarenhet av utbildning och handledning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8000540-2080118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Stationsgatan (visa karta
)
732 31 ARBOGA Jobbnummer
9987153