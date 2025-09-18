Systemingenjör hårdvara - från komponent till helhet
Jobbar du idag som elektronikkonstruktör, hårdvaruutvecklare eller i en annan roll nära elektronik/mekanik och systemdesign? Vill du ta nästa steg och arbeta mer övergripande - med kravställning, integration och test av hela system? Som systemingenjör inom hårdvara får du möjligheten att lyfta blicken, se helheten och vara den som håller ihop avancerade tekniska lösningar.
OM ROLLEN:
Här blir du en central del av projekt där komplexa elektronik- och hårdvarusystem utvecklas och förfinas - från första krav till färdig produkt. Som systemingenjör inom hårdvara blir du länken mellan kundens behov och utvecklingsteamen. Du får en bred roll där du arbetar med krav, systemarkitektur och integration, men också med test och verifiering för att säkerställa att systemet fungerar i praktiken.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Bryta ner kundkrav till realiserbara tekniska krav och systemarkitektur
Arbeta med systemanalys, design och dokumentation
Stötta utvecklingsteam inom elektronik, hårdvara och integration
Säkerställa verifiering och validering av systemkomponenter före produktion
Delta i och följa upp projektleveranser, inklusive integrationstester och acceptanstester (FAT, HAT, SAT)
Här får du arbeta i avancerade projekt där elektronik, hårdvara och system möts. Rollen ger stora möjligheter att utvecklas - både tekniskt och mot en framtid som specialist eller teknisk ledare. Du blir en del av en miljö där du får arbeta med den senaste tekniken och där din insats gör skillnad.
VI SÖKER DIG SOM:
Vi tror att du idag arbetar som elektronikkonstruktör, hårdvaruutvecklare eller i en liknande roll - och vill ta nästa steg mot systemnivån. För att lyckas i rollen har du:
Ingenjörsexamen inom exempelvis elektronik, elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande
Arbetslivserfarenhet inom hårdvarunära utveckling, elektronikdesign eller systemintegration
Intresse för både detaljer på komponentnivå och helheten i avancerade system
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du nyfiken, strukturerad och trivs med att samarbeta. Du gillar att kombinera teknik, problemlösning och kommunikation i ditt arbete.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Järfälla
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det?
Sökord: systemingenjör, system engineering, hårdvara, hardware, elektronik, electronics, mekanik, mechanics, systemutveckling, system development, kravhantering, requirements management, systemspecifikationer, system specifications, integration, system integration, verifiering, verification, validering, validation, systemdesign, system design, arkitektur, architecture, test, test automation, testfall, test cases, FAT, Factory Acceptance Test, HAT, Harbour Acceptance Test, SAT, Sea Acceptance Test, analys, analysis, modellering, modeling, koordinering, coordination, dokumentation, documentation, konstruktion, design, produktutveckling, product development, embedded systems, komplexa system, complex systems, avancerad teknik, advanced technology projects Ersättning
