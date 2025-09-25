Systemingenjör (försvarsindustrin)
Världsledande inom ingenjörstjänster - vi samlar ett globalt team av ingenjörer, forskare och arkitekter för att hjälpa världens mest innovativa företag att frigöra sin fulla potential. Från självkörande bilar till livräddande robotar - våra experter inom digital och mjukvaruteknik tänker utanför ramarna och levererar unika FoU- och ingenjörstjänster inom alla branscher. Bli en del av oss för en karriär full av möjligheter. Där du kan göra skillnad. Där ingen dag är den andra lik.
Om rollen
Som systemingenjör kan du förvänta dig övergripande systemarbete, kravhantering och nedbrytning, systemdesign med fokus på både hård- och mjukvarukonstruktion/arkitektur. Arbetet omfattar att bryta ned och allokera samt fördela krav. Du kommer ha ansvar att följa upp mottagande från kund, sammanställa och rapportera resultat från verifiering och validering (VoV).
I denna roll kommer du att spela en nyckelroll i:
• Att arbeta med hur data och system kravställs, utvecklas, testas och distribueras; kan tex vara i form av geografisk data till flygplan, och 3D-omvärldar för simulatorer samt till andra system.
• Uppgifter som att arbeta fram kreativa lösningar kring överenskommen kravbild tillsammans med angränsande system samt att kommunicera med interna och externa intressenter.
• Deltagelse av olika typer av tekniska utredningar.
Kontakt med teknisk ledare, uppdragsledare samt Scrum Master. Teamet kännetecknas av en trevlig stämning och en god kultur av att hjälpa och lära av varandra.
• En B.Sc eller högre inom elektroteknik, mekatronik, systemteknik eller liknande utbildning
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet som ingenjör
• Erfarenhet inom kravarbete, systemdesign och projektmetodik
• Framtagning av teknisk dokumentation
• Kravnedbrytning (ex DIM RM, DOORS)
• Verktyg som till exempel Matlab och python
• Kravverifiering
• Erfarenhet av projektledning är meriterande
Denna tjänst kräver svensk medborgarskap samt att man blir godkänd i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vad vi tror kommer få dig att trivas
• Spännande uppdrag med cutting-edge teknologi inom försvarsindustrin
• Tydlig karriärplan med skräddarsydda utvecklingsmöjligheter genom Capgemini Engineering Academy
• Flexibla arbetsvillkor och konkurrenskraftiga förmåner
• Möjlighet att delta i globala ingenjörsgemenskaper och olika interna nätverk
• Kollektivavtal som säkerställer dina anställningsvillkor
Om Capgemini
Capgemini är en global partner inom affärs- och tekniktransformation som hjälper organisationer att påskynda övergången till en digital och hållbar värld, och samtidigt gör skillnad för företag och samhälle. Det är en ansvarsfull och mångsidig organisation med 340 000 medarbetare i över 50 länder. Med ett starkt arv som sträcker sig över 55 år tillbaka har Capgemini sina kunders förtroende att hjälpa dem frigöra värdet av teknik för att tillgodose hela deras affärsbehov. Capgemini levererar helhetslösningar som utnyttjar styrkan från strategi och design till teknik. Allt drivet av en marknadsledande kapacitet inom AI, generativ AI, moln och data, kombinerat med en djup branschexpertis och ett ekosystem av partners. År 2024 rapporterade Capgemini Group globala intäkter på 22,1 miljarder euro.
