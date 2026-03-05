Systemingenjör (försvarsindustrin)
På Capgemini Engineering, världsledande inom ingenjörstjänster, samlar vi ett globalt team av ingenjörer, forskare och arkitekter för att hjälpa världens mest innovativa företag att nå sin fulla potential. Från självkörande bilar till livräddande robotar - våra experter inom digital och mjukvaruteknik tänker utanför ramarna och levererar unika FoU- och ingenjörstjänster inom alla branscher. Bli en del av oss för en karriär full av möjligheter. Där du kan göra skillnad. Där ingen dag är den andra lik.
Om rollen
Som systemingenjör kan du förvänta dig övergripande systemarbete, kravhantering och nedbrytning, systemdesign med fokus på både hård- och mjukvarukonstruktion/arkitektur. Arbetet omfattar att bryta ned och allokera samt fördela krav. Du kommer ha ansvar att följa upp mottagande från kund, sammanställa och rapportera resultat från verifiering och validering (VoV).
I denna roll kommer du att spela en nyckelroll i:
Att arbeta med hur data och system kravställs, utvecklas, testas och distribueras; kan tex vara i form av geografisk data till flygplan, och 3D-omvärldar för simulatorer samt till andra system.
Uppgifter som att arbeta fram kreativa lösningar kring överenskommen kravbild tillsammans med angränsande system samt att kommunicera med interna och externa intressenter.
Deltagelse av olika typer av tekniska utredningar.
Deltagelse av olika typer av tekniska utredningar.

Kontakt med teknisk ledare, uppdragsledare samt Scrum Master.
En B.Sc eller högre inom elektroteknik, mekatronik, systemteknik eller liknande utbildning
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som ingenjör
Erfarenhet inom kravarbete, systemdesign och projektmetodik
Framtagning av teknisk dokumentation
Kravverifiering och Kravnedbrytning (ex DIM RM, DOORS)
Verktyg som till exempel Matlab och python
Denna tjänst kräver svensk medborgarskap samt att man blir godkänd i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vad vi tror kommer få dig att trivas
Spännande uppdrag med cutting-edge teknologi inom försvarsindustrin
Tydlig karriärplan med skräddarsydda utvecklingsmöjligheter genom Capgemini Engineering Academy
Flexibla arbetsvillkor och konkurrenskraftiga förmåner
Möjlighet att delta i globala ingenjörsgemenskaper och olika interna nätverk
Kollektivavtal som säkerställer dina anställningsvillkor
Som en del av vår rekryteringsprocess kommer identitetskontroll att genomföras genom granskning av ditt ID-kort, och bakgrundskontroller kan utföras vid behov.
Capgemini är en global partner för affärs- och teknologitransformation som hjälper organisationer att accelerera sin dubbla omställning mot en digital och hållbar värld, samtidigt som vi skapar konkreta värden för företag och samhälle. Vi är en ansvarsfull och mångfaldig grupp med 340 000 medarbetare i över 50 länder. Med mer än 55 års erfarenhet är Capgemini en betrodd partner som hjälper kunder att frigöra teknikens potential för att möta hela bredden av deras affärsbehov. Vi levererar helhetslösningar och tjänster - från strategi och design till ingenjörskonst - och utnyttjar våra marknadsledande kompetenser inom AI, generativ AI, cloud-teknologi och avancerad dataanalys, kombinerat med djup branschkunskap och ett starkt partnernätverk. Så ansöker du
