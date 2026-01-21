Systemingenjör för marina applikationer
2026-01-21
Just nu söker dig som är en mekanikingenjör med några års erfarenhet och som trivs med problemlösning, arbete i CAD och vill utvecklas tillsammans med dina kollegor i ett intressant sammanhang!
Du blir en del i ett team som arbetar i huvudsak från kontoret kontor i Lund där du utvecklas tillsammans med en av våra stora och stabila kunder som tar vara på ingenjörers intressen och talanger.
Du kommer att utvecklas långsiktigt och kommer i takt med detta att erbjudas möjligheter att få testa nya roller för att bredda dina kunskaper och skaffa värdefulla erfarenheter.
Är det något för dig så ser vi fram emot att få träffas!
Då vi har ett löpande urval till tjänsten, är det viktigt att du skickar din ansökan så fort som möjligt för att öka dina chanser att komma med i urvalsprocessen.
Baskunskaper
Teknisk utbildning på högskole- eller civilingenjörsnivå inom produktutveckling och maskinteknik och några års arbetslivserfarenhet i branschen.
Goda kunskaper i något av de ledande CAD-systemen, Inventor och Creo är särskilt meriterande.
Goda kunskaper i både svenska och engelska är ett måste, i så väl tal som skrift.
Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
Du är en drivande och utåtriktad person som trivs med att ha flera bollar i luften.
En viktig egenskap som krävs i rollen som maskiningenjör är att du har lätt för att ta egna initiativ samtidigt som du har en hög arbetsmoral.
Arbetet kommer innebära mycket kontakter både internt och externt vilket kräver att du är en social person som har lätt för att skapa nya kontakter.
Vi erbjuder
Vi är inte begränsade till några affärsområden eller kunder, utan samarbetar öppet mellan avdelningar och bolag. Detta innebär stora möjligheter till omväxlande och utmanande uppdrag inom de områden och hos de kunder som du tycker är intressanta. Som konsult hos oss får du stora möjligheter att vara med och påverka både din vardag och din framtid, vi vill att våra konsulter ska känna att arbetet är både utvecklande och utmanande.
Hos oss står alltid konsulten i centrum, vår affär är uppbyggd kring vår förmåga att anställa och utveckla de bästa förmågorna inom våra områden.
Som privatägt bolag tittar vi inte på börskursen eller förbereder inför nästa kvartalsrapport, vi fokuserar i stället på stabil och långsiktig utveckling, vilket bidrar med det samma för våra konsulter.
Utöver detta erbjuder vi:
Distanskostnadsersättning vid arbete utanför kontoret
Förmånsprogram via vår partner Benify
Flexibla arbetstider
Betald övertid enligt kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Bonus vid tips om rekrytering eller uppdrag
Kollektivavtal via Almega
För att våra konsulter ska trivas så bra som möjligt och känna sig som en del av Sigma, även när man är placerad i kundens organisation, anordnar vi:
Återkommande avdelningsmöten och aktiviteter
Kompetensutveckling på konferenser och bolagsträffar
Tillställningar och fester vid olika tillfällen under året
Som konsult hos oss får du arbeta tillsammans med de främsta utvecklingsintensiva företagen inom svensk industri. Uppdragen anpassas alltid i möjligaste mån, för att nivån ska bli så utvecklande och stimulerande som möjligt. Omkring dig kommer du ha många duktiga kollegor och ett aktivt erfarenhetsutbyte. Vår företagskultur präglas av entreprenörskap och korta beslutsvägar. Gemenskap, engagemang och glädje är viktiga element som vi anser skapar trivsel.
Sigma Industry South AB är ett dynamiskt teknikkonsultföretag inom produkt- och produktionsutveckling som utmanar de etablerade standarderna.
Kombinationen av lång branscherfarenhet, stort engagemang, interna och externa uppdrag samt ett tätt samarbete mellan Sigmas olika verksamheter i regionen skapar ett unikt branschöverskridande växthus för ingenjörer. Med mångfald, delaktighet och entreprenörskap stärker och utvecklar vi vår verksamhet och våra medarbetare. Skulle du vilja utvecklas i denna miljö? Ersättning
