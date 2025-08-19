Systemingenjör
Civilingenjörsjobb / Trollhättan
2025-08-19
Avdelningen Performance fokuserar på framdrivningssystem och gasturbinteknik. Framförallt arbetar vi med RM12/RM16 i JAS 39 Gripen men även stationära gasturbiner och nästa generations motorkoncept för flygande applikationer inom kompetensområdena motorfunktion och prestandaanalyser. Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid vår anläggning i Trollhättan utvecklar och tillverkar vi avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. Vi arbetar även med motorunderhåll.
Hos GKN Aerospace blir du en del av ett globalt företag där teknik, innovation och samarbete är centrala drivkrafter. Du får arbeta i en framtidsbransch med goda utvecklingsmöjligheter, både professionellt och personligt. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, en trygg anställning och en arbetsmiljö där din insats gör skillnad - på riktigt.
Dina arbetsuppgifter Som del i vårt Performance-team finns uppdrag kring både certifierade motorer och nästa generations flygmotorer där vi arbetar med prestandaanalys och -beräkningar, systemmodellering, flygplans- och motorintegration, provning och verifiering, samt metod- och verktygsutveckling.
Exempel på typiska ansvarsområden:
Motor- och flygplanskonceptstudier
Analys flygplan med avseende på prestanda, användning, uppdragstyper, profiler
Konceptuell prestandadesign, motorgeometri och -arkitektur
Analys av samfunktion mellan flygplan och motor, med avseende på prestanda, användning, uppdragstyper och -profiler, samt förståelse för storlek, typ och effekt av motorfunktionspåverkande system och gränssnitt
Systemkunskap helmotor och förståelse för kravs, analys samt verifiering
Prestandaanalys av flygmotorer i tjänst och framtida motorkoncept
Medverka vid utveckling av flygande helmotorsystem och demonstratorer från koncept till implementering med fokus på motorfunktion och prestanda
Felsökning, problemlösning och utredningsarbete kopplat till användning av motorer i tjänst eller vid underhåll/provning
Interaktion med relevanta discipliner t.ex. aerodynamik, turbomaskiner, mekanisk design, provning, termisk analys, reglerteknik
#LI-DNI Profil
Vi värdesätter egenskaper som nyfikenhet, driv och förmåga att effektivt kommunicera. Vi tror att du stimuleras av att förstå tekniskt komplexa lösningar, har ett öga för detaljer samtidigt som du trivs med den sociala kontakten och att motivera och engagera andra. Vi söker dig som är bekväm med att ta ett stort individuellt ansvar, arbeta strukturerat samt vara en del av ett team. Är du en nyfiken lagspelare som tar ett systemtekniskt perspektiv, tycker om att arbeta med hela motorsystemet med fokus på motorfunktion och motoranalys, då är du personen vi söker. Kvalifikationer
Civilingenjörsutbildning inom flyg, mekanik, fysik eller motsvarande
Kunskap om jetmotorer/gasturbiner och aerodynamik
Erfarenheter av systemmodellering eller verktygsutveckling
Du behärskar svenska och engelska, i tal och skrift
Förmåga att samarbeta med andra, jobba i team och bygga nätverk
Meriterande för tjänsten Erfarenhet av arbete inom flyg- eller försvarsbranschen
Erfarenhet från industri eller akademi med liknande verksamhet
Erfarenhet från programmering och scriptning (t.ex. Python, Matlab, C++, Fortan etc.)
Erfarenhet av att använda något relevant gasturbinsimuleringsprogram(t.ex. Gasturb, Proosis, NPSS, Gestpan etc.)
