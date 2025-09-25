Systemingenjör - Automation

NDP IT AB / Elektronikjobb / Karlskrona
2025-09-25


Vi söker, på uppdrag av en av våra kunder en erfaren systemingenjör inom automation till ett uppdrag i Karlskrona.
Arbetsuppgifterna inkluderar bl.a. följande:
• Systemdesign
• Systemintegration
• Framtagning och uppdateringar av HMI och PLC
• Medverkan vid driftsättning
• Verifiering
Din Profil
• Ingenjörsutbildning inom automation, elektroteknik eller motsvarande erfarenheter.
• Design av automationssystem
• Kunskap om PLC- och HMI-system
• Elkonstruktion i exempelvis EPLAN och/eller AVEVA
• Bör ha ett gediget tekniskt intresse
• God förmåga i muntlig och skriftlig framställning i svenska och engelska språket
• Kräver att du är drivande med en god samarbetsförmåga
Önskvärda kunskaper:
• Erfarenhet kring Siemens produkter (TIS portal, WinCC SCADA 7.5)
• Erfarenhet kring systemlösningar inom Automation
Detaljer:
• Ort: Karlskrona
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Systemingenjör automation".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NDP IT AB (org.nr 559359-4830)
371 45  KARLSKRONA

Arbetsplats
Saab

Jobbnummer
9527353

