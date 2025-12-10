Systemingejörer till styrsystem
2025-12-10
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som systemingenjör inom styrsystem blir du en central del i arbetet med att forma framtidens lösningar. Du kommer att arbeta med avancerad utveckling och systemintegration inom ett område där kompetensen är både efterfrågad och sällsynt. Rollen är en strategisk framtidssatsning där du får vara med från allra första början i utvecklingen av nästa generations flygplan.
Hos oss blir du en del av ett helt nytt team i Linköping och vi välkomnar både dig med färre års erfarenhet och dig med längre erfarenhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
* Utveckling av flygtekniska system
* Hos BU Advanced Programs utvecklar vi demostratorer för morgondagens flygsystem, vi ska tillsammans lära oss hur nästa system ska se ut och hur vi ska bygga det
* Resor, främst inom Sverige och Europa kan förekomma i tjänsten
Arbetsmiljön är både kreativ och tillåtande, med stort utrymme att utforska ny teknik och ta dig an tekniska utmaningar. Det är en arbetsplats där du kan påverka, utvecklas och vara del av något som byggs från grunden.
För att trivas i den här rollen behöver du ha god samarbetsförmåga. Har du dessutom mer erfarenhet ser vi gärna att du bidrar med ett naturligt ledarskapstänk och stöttar teamet i sin utveckling.
Vi söker dig som gillar att kommunicera med andra och jobba i team för att hitta lösningar, men har även förmåga att jobba på egen hand och leverera i tid. Du har insikter kring dina egna styrkor och förbättringsområden, är ödmjuk och har en stor nyfikenhet att lära dig nya saker.
För att lyckas hos oss tror vi att du har:
* Ingenjörbakgrund (minst högskoleingenjör), gärna utbildning inom reglerteknik, farkostteknik eller annan relevant ingenjörutbildning inom teknisk fysik, elektroteknik, maskinteknik, flygteknik eller rymdteknik.
* Eftersom tjänsteresor förekommer behöver du ett B-körkort.
* Erfarenhet av att arbeta med MATLAB och modellering, samt god vana av att arbeta med Officepaketet inom Windowsmiljö.
* Du hanterar tekniskt och formellt språk på såväl svenska som engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.
