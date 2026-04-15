Systemförvaltare till utvecklingsenheten
2026-04-15
Vill du använda din systemkompetens för att skapa nytta för Norrköpings invånare och bidra till en trygg och meningsfull vardag för andra?
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontorets huvuduppdrag är att tillgodose en god vård och omsorg till invånarna i Norrköpings kommun. Inom ramarna för kontorets verksamhet inbegrips särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård, myndighetsutövning, samt kommunens kostverksamhet. Med våra cirka 3000 medarbetare utgör vi kommunens näst största kontor. Tillsammans skapar vi en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp.
Nu söker vi flera systemförvaltare med placering på utvecklingsenheten, som är en strategiskt viktig stödfunktion som stöttar vård- och omsorgskontorets alla verksamheter. Enheten ansvarar för kontorets utvecklingsportfölj och driver utvecklingsinitiativ som stärker arbetssätt, styrning och förmåga i hela organisationen.Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Som systemförvaltare ansvarar du för att säkerställa att verksamhetens systemstöd fungerar effektivt, utvecklas över tid och möter användarnas behov.
Arbetet omfattar både förvaltning och utveckling av verksamhetssystem där du arbetar med användarstöd, utbildning, löpande systemunderhåll, konfigurering och hantering av behörigheter. Du bidrar aktivt till att identifiera förbättringsområden och utveckla digitaliserade arbetssätt, samt testar och implementerar nya lösningar.
En viktig del av rollen är samverkan, där du har många kontaktytor och samarbetar med olika professioner och verksamheter både internt och externt. Du ingår i ett team av systemförvaltare där ni tillsammans ansvarar för ett trettiotal system som till exempel Combine, HSA och Time Care, och där kunskapsdelning och ett gemensamt fokus på verksamhetsnytta är centralt.
Vem är du?
Vi söker dig som har som lägst en gymnasial utbildning med inriktning IT eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete i verksamhetssystem, exempelvis i en roll som användare, superanvändare eller systemförvaltare. Har du yrkeserfarenhet från offentlig verksamhet är det meriterande och du får gärna ha arbetat inom vård och omsorg.
För att lyckas i rollen krävs att du har god IT- och systemvana och vi ser gärna att du har kunskap i några av de system som används, t.ex Combine och Time Care.
Som person är du flexibel och anpassar dig lätt till förändrade arbetssätt och behov. Du arbetar strukturerat, kan prioritera effektivt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt.
Du trivs med många kontaktytor och drivs av att skapa nytta för verksamheten och dess användare. Du är inlyssnande och har lätt för att skapa goda relationer. Du bidrar aktivt till teamets gemensamma mål genom att dela med dig av information och kunskap.
Du är lösningsorienterad och nytänkande, samtidigt som du har god förståelse för organisationens mål och sammanhang och du kan identifiera förbättringsmöjligheter och skapa nytta utifrån ett helhetsperspektiv.
Kommunen strävar efter att hålla dokumentation och information på ett lättläst och lättförståeligt sätt vilket innebär att det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 3
Anställningsform: Tillsvidareanställning, på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis
Sista ansökningsdatum: 6 maj
Kontakt: För frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Mary Torsson på mailto:mary.torsson@norrkoping.se
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Sara Gustafsson på mailto:sara.gustafsson3@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122099".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 24 NORRKÖPING Jobbnummer 9854931
9854931