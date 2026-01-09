Systemförvaltare till IT-stödsystem
2026-01-09
Enheten IT-stödsystem är en del av Region Gävleborgs IT-förvaltning. Enheten ansvarar för och säkerställer att våra informations- och kommunikationsverktyg fungerar optimalt och är anpassade efter verksamheternas behov. Vi är cirka 12 medarbetare i teamet, som tillsammans arbetar för att leverera stabila, effektiva och verksamhetsnära IT-lösningar.
Vill du vara med och bygga upp något nytt? Vi söker en systemförvaltare för vårt kommande CMDB-verktyg (Configuration Management Database). Detta är en unik möjlighet att från start vara med i införandet av ett centralt system som kommer att bli en grundpelare i vår IT-miljö. Inledningsvis kommer rollen att ha stort fokus på projektarbete kring implementering, för att därefter övergå till långsiktig förvaltning och vidareutveckling. Placeringsort är i första hand Gävle, men möjlighet finns att arbeta från Söderhamn eller Hudiksvall.
Här får du chansen att utvecklas, ta ansvar och bidra till framtidens Region Gävleborg, kom och gör skillnad tillsammans med oss! Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett objekt som tillsammans ansvarar för förvaltning av IT-system för verksamheter inom bland annat IT, fastighet, kommunikation och X-trafik. Som systemförvaltare får du ett viktigt systemansvar och arbetar nära kollegor för att säkerställa att införande, förvaltning och utveckling sker strukturerat och behovsanpassat. Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara att införa och konfigurera CMDB-verktyget i vår IT-miljö, säkerställa att systemet stödjer verksamhetens processer och kvalitetskrav, delta i projekt för implementering och utveckling av funktioner samt efter införandet förvalta och vidareutveckla systemet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• förvalta system enligt beslut, lagar, planer, avtal och processer
• konfigurera, planera, testa och verifiera systemet
• delta i utveckling av funktioner och integrationer
• ta fram systemdokumentation, manualer och rutinbeskrivningar
• driva uppdrag inom systemet som innefattar att planera, genomföra och följa upp
• omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad inom ditt ansvarsområde
• vara en del av objektets tredjelinje-support.
Hos oss får du
• ett flexibelt arbete med möjlighet att arbeta upp till 50 % på distans
• arbeta i ett stöttande team med kollegor som verkar för god sammanhållning och där vi skapar starka samarbeten
• vara med och bidra till att våra samhällsfunktioner fungerar
• möjlighet till kompetensutveckling i en dynamisk och mångfacetterad miljö.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Vi söker dig som är strukturerad och arbetar på ett planerat och systematiskt sätt för att leverera arbete av hög kvalitet. Du trivs med att samarbeta, har lätt för att kommunicera och bygger förtroendefulla relationer samtidigt som du aktivt bidrar till teamets gemensamma mål. Rollen kräver flexibilitet där du anpassar dig smidigt till förändringar, möter nya utmaningar konstruktivt och hittar lösningar när hinder uppstår. Samtidigt är du initiativtagande och proaktiv, arbetar självständigt och driver processer framåt med fokus på resultat.
För tjänsten krävs:
• minst gymnasieutbildning
• kunskap och erfarenhet av att arbeta i IT- och ärendehanteringssystem
• mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• goda kunskaper i engelska, både tal och skrift.
Meriterande:
• högskoleutbildning inom IT
• erfarenhet av systemförvaltning
• tidigare erfarenhet av utveckling eller införande av IT-system
• teknisk kunskap om CMDB eller liknande verktyg
• erfarenhet av processorienterat arbetssätt och förståelse för ITIL eller liknande ramverk.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
