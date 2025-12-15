Systemförvaltare till HR-system inom personal och bemanning
2025-12-15
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsten är placerad på sektionen för digitalisering och förvaltning på HR-avdelningens enhet för planering och arbetsgivarutveckling. Sektionen består av förvaltningsledare, delförvaltningsledare, experter inom HR och systemspecialister/systemförvaltare.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Vi söker en systemförvaltare/ systemspecialist för lön- och bemanningssystem där vi behöver förstärka med kompetens inom olika specialistområden. Kriminalvården använder systemen Heroma samt Swedetime. Du kommer att ingå i en sektion med systemspecialister och systemförvaltare som arbetar mot objektplanens uppsatta mål samt deltar i arbetet med framtida utvecklingsplaner.
Du kommer att vara en del i att driva utveckling och anpassningsarbeten i syfte att uppnå en effektivare hantering för användarna. Din inriktning är mot lön men du kommer ha möjligheter att bredda dig inom bland annat organisation och framtagande av kvalificerad data. Vi ser att du är en person som driver, planerar, genomför och dokumenterar. Förutom att driva utvecklingsuppdrag, förbättrings- och anpassningsarbeten ingår även löpande förvaltning av systemet. För att lyckas i rollen krävs ett intresse för HR-processer på helhetsnivå. Din förståelse för hela kedjan mellan HR-processerna och deras påverkan på system är viktig.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift genom att själv kunna strukturera dina angreppssätt. Du har förmågan att skapa kontakter och underhålla relationer samt ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat men kan också förändra din inriktning när målen ändrar sig. I arbetet kommer du ofta med idéer och nya angreppssätt och har förmågan att behålla lugnet i stressade situationer. Du är trygg, stabil och har självinsikt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom systemvetenskap eller motsvarande, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av systemanpassningar i Heroma eller motsvarande annat större personalsystem
• Mycket god kunskap om Heroma eller annat större personalsystem
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av systemanpassning inom området för lön
• Erfarenhet av att ha medverkat vid uppgraderingar och införande av nya versioner/nya systemlösningar i Heroma eller annat större personalsystem
• Erfarenhet av arbete med SQL och utdata
• Erfarenhet av arbete med HR- och löneprocesser
• Erfarenhet av arbete med pensionsprocesser inom HR-system
• Vana att läsa och tolka kollektivavtal samt lagar och omvandla till systeminställningar
• Kunskap om kollektivavtal och lagar inom HR- och arbetsrättsliga området
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
