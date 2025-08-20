Systemförvaltare prorenata
2025-08-20
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är ett meningsfullt jobb viktigt för dig? Hos oss får du bidra till att framtidens världsmedborgare får en god utbildning.
Välkommen till en arbetsplats där lärglädje är hjärtat i allt vi gör!
Ditt nya jobb
Vill du jobba för att säkerställa kvalitén inom elevhälsans dokumentation? Vi söker en systemförvaltare som ska förvalta och arbeta för fortsatt implementering av befintligt dokumentationssystem - Prorenata. Uppdraget innebär att stödja alla professioner i elevhälsan att utveckla sin dokumentation. Det innebär att du samordnar, handleder, utbildar och är support till elevhälsans professioner och rektorer. Du är lyhörd och fångar upp behov hos de olika professionerna i elevhälsan och kan utifrån ett helhetsperspektiv se hur systemet kan tillgodose dessa behov. Du jobbar tillsammans med samordnare för elevhälsans olika professioner.
Att arbeta som systemförvaltare innebär också att du ska delta i utveckling och implementering av systemets olika funktioner. Du är länken till leverantören och ansvarar för bland annat felanmälan och leverantörsmöten.
Du är en viktig samarbetspart till digitaliseringsavdelningen, it och digitaliseringsenheten, stadsarkivet, diariet och skoljurist. Du har din placering på Elevhälsoenheten.
Välkommen till oss
På Elevhälsoenheten i Jönköpings kommun är vi många olika professioner. Tillsammans med psykologer, logopeder, skolläkare, skolsköterskor och specialpedagog arbetar vi för att ge alla Jönköpings elever samma möjlighet att lyckas och nå goda resultat i skolan.
Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra ledord; trygghet, lärande, respekt, glädje och gemenskap samt engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.
I tjänsten ingår samverkan med andra medarbetare på central förvaltning.
Din kompetens
Vi söker dig som vill arbeta för elevers rättssäkerhet genom en trygg och tydlig dokumentation. Du har lätt för att samarbeta och för att skapa goda arbetsrelationer samt arbetar för trygghet och välbefinnande. Du visar ett respektfullt bemötande gentemot människor och har ett gott omdöme och empatisk förmåga där du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation. Du är engagerad, professionell och initiativrik. Du har en positiv grundinställning och tar ansvar i ditt arbete med ett utåtriktat arbetssätt. Det krävs att du är självgående och har förmågan att strukturera och planera ditt arbete.
Du har någon form av högskoleutbildning som bedöms vara relevant för tjänsten. Du har goda kunskaper inom IT. Det är meriterande att ha arbetat med systemutveckling inom Prorenata. Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer?
Kerstin Birgersson, chef elevhälsoenheten, tfn. 036-10 29 23, kerstin.birgersson@jonkoping.se https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som systemförvaltare på elevhälsoenheten.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
