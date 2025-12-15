Systemförvaltare med fokus på Malmö stads upphandlingssystem
2025-12-15
Ref: 20252903
Upphandlingsenheten, är en enhet inom ekonomiavdelningen på stadskontoret, Malmö stad. Enheten har ett övergripande ansvar att vägleda all upphandlingsverksamhet i Malmö stad och dess bolag. Enheten genomför framför allt stadsövergripande ramavtalsupphandlingar med stort fokus på hållbarhet och har även ett ansvar för all avtalsuppföljning kopplat till dessa ramavtal.
Vi söker nu en systemförvaltare med uppdrag att förvalta, underhålla och utveckla Malmö stads övergripande upphandlings- och avtalsdatabassystem.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med vårt upphandlings- och avtalsdatabassystem och ha en central roll i att säkerställa att systemet är stabilt, möter verksamhetens behov och följer krav utifrån lagstiftning och informationssäkerhet. Du har många samarbeten såväl internt som externt med verksamhet, IT-organisationen och leverantörer och ser till att systemet stödjer användarnas behov.
I rollen får du bland annat:
• förvalta och underhålla systemets funktioner och integrationer utifrån processer, verksamheternas behov och funktionalitet
• säkerställa data, statistik och rapporter, informationssäkerhet, dataskydd och efterlevnad av lagkrav
• genomföra tester, risk- och sårbarhetsanalyser och uppföljning vid systemändringar
• administrera och dokumentera systemet samt följa upp uppställda krav och avtal med extern leverantör av systemet
• ge användarstöd och support till lokala administratörer
• vid behov genomföra felsökningar och åtgärda problem och fel i samarbete med systemleverantör och systemansvarig.
• driva systemtekniska utvecklingsprojekt och integrationer med andra system
• hålla i utbildnings- och informationsträffar.
Utöver dina dagliga arbetsuppgifter som systemförvaltare deltar du i sektionens planering och utvecklingsarbete men också i stadens olika nätverksträffar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleexamen exempelvis med inriktning mot systemvetenskap, IT eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Alternativt en validerad utländsk motsvarighet
• minst tre års aktuell arbetslivserfarenhet av en liknande roll så som beskrivs i annonsen
• arbetslivserfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete av digitala arbetssätt
• god datorvana och systemkunskaper samt förmåga att arbeta i olika systemmiljöer
• god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete med en offentlig verksamhets upphandlings- och avtalsdatabassystem som t ex Kommers, Tendsign eller liknande
• kunskap och erfarenhet av att arbeta utifrån LOU (lagen om offentlig upphandling)
• erfarenhet av projekt- och/eller processledning.
Vi söker dig som är strukturerad och har förmåga att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån verksamhetens bästa och mot givna tidsramar. Du är initiativtagande, har en analytisk förmåga och är bra på att lösa problem, även när de är komplexa. Du driver ditt arbete och dina processer självständigt samtidigt som du ser din plats i helheten och är öppen för att anpassa dig efter förändrade behov. Du värdesätter samarbete med andra för att nå gemensamma uppsatta mål och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är skicklig på att kommunicera och kan förmedla teknisk information på ett pedagogiskt sätt till användare. Du representerar Malmö stad med professionalitet och med fokus på uppdraget.
Om arbetsplatsen
Upphandlingsenheten, som är en enhet inom Ekonomiavdelningen på Stadskontoret, har ett åtagande att hantera övergripande strategiska frågor som rör inköpsverksamheten i Malmö stad och dess bolag. Upphandlingsenheten är indelad i fyra sektioner varav tre av dessa arbetar med upphandlingsarbete och den fjärde med hållbarhetsfrågor och uppföljning.
Enheten ansvarar för genomförandet av stadsövergripande upphandlingar men arbetar även med förvaltningsspecifika upphandlingsärenden. Upphandlingsenheten består i dagsläget av totalt 35 personer varav de flesta är upphandlare med självständigt ansvar för specifika avtalsområden.
Upphandlingsenheten består av engagerade, drivna och kompetenta medarbetare och du ges möjlighet till inspirerande kollegial arbetsmiljö med löpande kompetensutveckling inom relevanta områden. Vi erbjuder dig ett arbete i en positiv och trivsam miljö. Vi sitter i centrala Malmö med bara fem minuters promenad till tåg- och busstationer vid Triangeln. Här finns både affärer och lunchrestauranger alldeles runt hörnet.
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sex olika avdelningar och har sammanlagt ca 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med en hög specialistkompetens.
Vi arbetar med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö och våra värderingar bygger på människors lika värde. Vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid och hos oss får du en dynamisk arbetsplats och möjlighet att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och malmöborna.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
På grund av semestertider är det lättast att få svar på eventuella frågor efter den 5 januari.
Första intervjuomgångar sker i vecka 5.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
