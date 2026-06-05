Systemförvaltare M365
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2026-06-05
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Vill du arbeta nära hjärtat av den svenska demokratin? Nu söker vi en utvecklingsorienterad systemförvaltare för Microsoft 365 till it-avdelningen. Du kommer ges möjlighet att växa i en verksamhet där teknik och samhällsnytta möts.Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som systemförvaltare för Microsoft 365 ansvarar du för att säkerställa en stabil, säker och ändamålsenlig M365‐miljö. Du blir en del av ett engagerat team där du arbetar nära drift, support samt informations- och it-säkerhetsfunktioner.
I arbetet ingår att:
driva förbättringsinitiativ och kontinuerlig utveckling av plattformen utifrån verksamhetens behov
bevaka utvecklingen inom Microsoft 365 och omsätta nya funktioner till konkret verksamhetsnytta
samverka med verksamheten kring behov, krav, förändringar och införanden
förvalta och vidareutveckla Microsoft 365 plattformen med fokus på säkerhet, stabilitet och verksamhetsnytta
arbeta med säkerhets- och efterlevnadsfunktioner, exempelvis informationsklassning, dataskydd och regelefterlevnad
vidareutveckla styrning inklusive policys, riktlinjer och strukturer för effektiv användning av M365analysera, hantera och följa upp licensanvändning.Kvalifikationer
Du har relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har en god förståelse för hur Microsoft 365 förvaltas och utvecklas i en komplex it-organisation.
Du har:
flerårig erfarenhet av administration och förvaltning av Microsoft 365-tjänster
flerårig erfarenhet av arbete med säkerhet, regelefterlevnad och informationsskydd
flerårig erfarenhet av styrning och livscykelhantering inom M365.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av hybridmiljöer (Entra ID/Azure AD och on-prem AD)
erfarenhet av lokal Microsoft-infrastruktur (on-prem)
erfarenhet av arbete i säkerhetsklassad eller samhällsviktig verksamhet
erfarenhet av identitets- och åtkomsthantering (IAM)
erfarenhet av licensstyrning och optimering av Microsoft 365-licenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är samarbetsorienterad med ett prestigelöst och relationsskapande arbetssätt, och som trivs med att hitta lösningar som skapar värde för alla parter. Du är strukturerad och målmedveten, planerar ditt arbete effektivt och säkerställer att uppgifter genomförs inom utsatta tidsramar. Du har också god kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt i både tal och skrift. Dessutom är du nyfiken och öppen, med en stark vilja att utvecklas och hålla dig uppdaterad inom ditt område. Medarbetarskapet är viktigt för oss. Att arbeta hos oss innebär att du förväntas agera i enlighet med vår syn på medarbetarskap: att uppnå resultat, utveckla och samarbeta.
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via http://www.riksdagen.se,
senast den 28 juni 2026
Referensnummer: 2008-2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om att erbjuda en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. I denna process ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor i stället för att be om ett personligt brev.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Fredrik Elmér, chef, 08-786 60 40
Martina Brännvall, HR-specialist, 08-786 57 32
Fackliga representanter
Anna Nyströmer, Saco
Anneli Löfling, ST
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00 (Växel)
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksdagsförvaltningen
(org.nr 202100-2627), https://www.riksdagen.se/
100 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Sveriges riksdag Jobbnummer
9949488