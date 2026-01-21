Systemförvaltare för måltid
Tjänsteförvaltning Integrerad digitalisering levererar digitala tjänster.
Enheten är placerad i Socialförvaltning Nordost med uppdrag från de tre skolförvaltningarna samt alla sex vård- och omsorgsförvaltningar.
Enheten ansvarar för förvaltning, leverans och support av kommungemensamma tjänster. Vi är också verksamhetsstöd till skolförvaltningarna, äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård. Vi är ett positivt team där verksamhetsstöd och kundnytta står i fokus.
Om jobbet
Tycker du om att hitta och lösa problem? Vill du ha ett utvecklande och spännande jobb där såväl tekniken som verksamhetsnyttan är i centrum? Då har vi jobbet för dig!
Som systemförvaltare kommer du att arbeta med underhåll, förbättring och utveckling med fokus på Måltidstjänsten som riktar sig till de tre skolförvaltningarna, Förvaltningen för funktionsstöd och Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.
I ditt ansvar ingår att fånga verksamheternas behov, utveckla, vidareutveckla och vidmakthålla tjänsten. Du samverkar med verksamheterna i staden och leverantören av systemet för att hitta bästa möjliga lösningar för staden. Du förväntas agera proaktivt i utvecklingsfrågor och vara en kompetent kravställare gentemot systemleverantörer. Tillsammans med dina kollegor utbildar du stadens lokala verksamhetsstöd (LVS), hanterar ärenden kring support och användarstöd, arbetar med acceptanstester samt producerar manualer och utbildningsmaterial.
På enheten arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv.
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, t ex kostekonom, eller erfarenhet som prövas likvärdig. Du behöver ha erfarenhet av måltidsplanering inom offentlig sektor och kostplaneringssystem. Det är meriterande om du har erfarenhet av en övergripande roll inom ett kostplaneringssystem.
Som person är du handlingskraftig och skicklig på att arbeta tillsammans med andra då du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
För att nå bra resultat i tjänsten som systemförvaltare behöver du också vara en lyhörd person som trivs med att arbeta nära kund och leverantör. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du behöver också vara bra på att organisera och strukturera upp ditt arbete. Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen och samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde.
Följande utgör en förutsättning för att kunna genomföra uppdraget:
- Kunskap om processerna inom måltidsplanering
- Erfarenhet av att ha arbetat i kostplaneringssystem
- Förståelse för måltidsverksamhetens behov
- Förmåga att se helhet från tjänsteleverans till medborgarnytta
- Teknisk intresserad
- Erfarenhet av att utbilda och hålla föredrag
Som medarbetare delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.
Inom enheten pågår just nu en utredning kring om organisering av verksamhetssystem som kan innebära förändringar på organisatorisk tillhörighet framöver.
Välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!
