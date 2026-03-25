Systemförvaltare
Haninge Kommun / Datajobb / Haninge Visa alla datajobb i Haninge
2026-03-25
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Vi söker en engagerad och analytisk medarbetare till socialförvaltningens och äldreförvaltningens systemförvaltning under ett vikariat.
Som systemförvaltare hos oss kombinerar du din tekniska kompetens med en stark förståelse för användarnas vardag. Du omvandlar behov till smarta, konkreta lösningar som förbättrar arbetssätt och skapar verklig nytta.
I rollen arbetar du nära verksamheten där du stöttar användare i deras dagliga arbete och säkerställer att systemen fungerar smidigt och effektivt. Genom din förmåga att se både helhet och detaljer bidrar du till att utveckla, förbättra och framtidssäkra våra digitala lösningar. Du är också en viktig del i införandet av nya system och vidareutvecklingen av befintliga - alltid med fokus på användbarhet, effektiva arbetsflöden och hög verksamhetsnytta.
Du blir en del av ett engagerat och kompetent team som värdesätter aktivt kunskapsutbyte, prestigelöst samarbete och mod i arbetet. Gruppen har bred och kompletterande kompetens, arbetar strukturerat, tar ansvar för sina uppdrag och lär sig kontinuerligt för att utnyttja sin fulla kapacitet.
Ditt uppdrag
- Felsöka och åtgärda ärenden med ett lösningsfokuserat och analytiskt perspektiv
- Ta ansvar för och arbeta strukturerat med beställningar och uppdrag för att säkerställa att det startar och avslutas enligt planering med hög kvalitet
- Ge användarstöd och rådgivning till användare för att säkerställa att systemen används på ett effektivt sätt
- Genom din förståelse för informationssäkerhetskrav och korrekt hantering av verksamhetsdata bidrar du till informationsklassning samt till vidareutveckling av verksamhetssystem och BI-lösningar
- Säkerställa att våra tjänster utgår från användarnas behov och arbetsprocesser
- Dokumentera systemfunktioner, processer och användarmanualer för att underlätta utbildning och drift
- Du säkerställer att funktioner och systemförändringar införs kontrollerat, med fokus på kontinuitet, kvalitet och användarnytta
- Leda projekt/uppdrag eller delta som projekt-/uppdragsmedlem vid införande av nya tjänster
- Delta i kravanalys, acceptanstester och strukturerat arbete för att säkerställa kvalitet i nya lösningar
- Bistå i utbildning av nya eller vidareutvecklade IT-stöd för användare.
- Delta i framtagandet av beslutsunderlag för införande av nya IT-stöd, inklusive analys av verksamhetsbehov och förväntad nytta
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som kan bidra i vårt team. Du har:
- Relevant akademisk examen så som socionom, statsvetare, systemvetare eller motsvarande med erfarenhet av verksamhetsnära IT
- Förmåga att arbeta nära användare, förstå deras behov och översätta dem till systemlösningar.
- God förståelse för data, statistik, informationshantering och datadrivet arbetssätt
- Du är analytisk och lösningsorienterad med förmåga att arbeta självständigt och i team
- Erfarenhet av projekt-/ uppdragsarbete
- Förmåga och erfarenhet att självständigt ta ansvar och leda uppdrag eller aktiviteter från start till mål
- Erfarenhet av användarstöd och utbildning
- Kunskap om lagstiftning och handläggningsprocessen inom socialtjänst
- Meriterande att ha erfarenhet av verksamhetsnära IT inom ekonomiskt bistånd och individ- och familjeomsorg (IFO) och kunskap om dess handläggning
Det här kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/199". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Enheten för IT och systemförvaltning Kontakt
Linda Romlin +4686067032 Jobbnummer
9818003