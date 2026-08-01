Systemförvaltare - Visstid
Västra Götalandsregionen, Systemförvaltning HR-system / Datajobb / Skövde Visa alla datajobb i Skövde
2026-08-01
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Om verksamheten
Vår verksamhet befinner sig i en spännande utvecklings- och förändringsfas med flera pågående och kommande projekt inom digitalisering och effektivisering. Vi arbetar aktivt med att modernisera våra HR-processer och systemstöd för att skapa en mer användarvänlig, effektiv och framtidssäker HR-funktion. Hos oss får du vara en del av ett kunnigt och engagerat team som tillsammans driver förbättring och innovation. Rollen är placerad i en miljö där samarbete, helhetssyn och utveckling står i fokus.
Om arbetet
Som systemförvaltare kommer du att arbeta i team med ansvar för att förvalta och vidareutveckla det personaladministrativa systemet Heroma samt andra HR-system. Du är en viktig del i verksamhetens digitaliseringsresa och bidrar till att skapa effektiva och välfungerande systemstöd för HR-processer.
I rollen ingår bland annat att:
Ansvara för systemförvaltning, exempelvis underhåll av tabeller och styrningar
Vara sakkunnig inom HR-system och bidra med expertkunskap i olika sammanhang
Arbeta med underhåll och vidareutveckling av systemstöd
Hantera incidenter samt ansvara för tester vid fel och versionsuppdateringar
Driva och delta i förbättringsprojekt, både internt och i samverkan med externa parter
Ge användarstöd och vägledning till verksamheten
Ha löpande dialog med systemleverantörer
Dokumentera rutiner, arbetssätt och systemanvändning
Arbetet innebär en central roll i att säkerställa att verksamhetens HR-system stödjer processerna på bästa sätt och utvecklas i takt med organisationens behov.
Tjänsten är en visstidsanställning på 12 månader.
Om dig
Vi söker dig som har en god förståelse för samspelet mellan HR-processer och systemstöd och som trivs i en utvecklingsorienterad roll.
Vi ser att du har:
Högskoleutbildning inom systemvetenskap, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig
God förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av systemförvaltning
Kunskap i Heroma eller annat personaladministrativt system
Erfarenhet av att arbeta med HR-processer i kombination med systemstöd
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och serviceinriktad, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har ett intresse för utveckling och trivs i en roll där du får bidra till förbättring och förändring.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Vi uppskattar att du formulerar dig på ett sätt som visar på ditt personliga sätt att skriva och kommunicera. Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju.
Då placering för tjänsten är möjlig på flera orter är annonsen publicerad flera gånger (refnr 2026/3680, refnr 2026/3682). Annonserna leder till samma ansökningsformulär. Du väljer vilken ort som är aktuell för dig i samband med att du registrerar din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en hälsofrämjande arbetsplats där vi har en stor möjlighet till flexibelt arbete. För oss är det viktigt med balans mellan arbete och fritid och vi erbjuder även möjlighet till distansarbete del av arbetstiden utifrån verksamhetens behov. Vi arbetar i team med tätt samarbete och möjlighet till kollegialt lärande som varvas med hög grad av eget ansvar och självständigt arbete. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete tillsammans med kompetenta kollegor.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-08-01Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens hus (visa karta
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541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Systemförvaltning HR-system Kontakt
Ingegerd Hermansson, Vision ingegerd.hermansson@vgregion.se 0734-445330 Jobbnummer
10017656