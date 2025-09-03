Systemförvaltare - MET
Eeze Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eeze Consulting AB i Stockholm
, Täby
, Nyköping
, Västerås
, Linköping
eller i hela Sverige
Om rollen
Vi söker nu en senior systemförvaltare för att ansvara för förvaltning och vidareutveckling av meteorologiska system (MET) som används inom flygtrafikledningstjänster. Rollen är central för att säkerställa säker och effektiv flygtrafik genom korrekt och tillgänglig meteorologisk information.
Du blir en del av en IT-organisation med cirka 100 medarbetare som arbetar i nära samverkan med verksamheten. Här får du arbeta i en dynamisk miljö och bidra till utvecklingen av framtidens flygplatser.
Arbetsuppgifter Förvalta och vidareutveckla MET-system i linje med verksamhetens behov och tekniska utveckling.
Säkerställa att systemen uppfyller krav från Transportstyrelsen, ICAO och andra myndigheter.
Koordinera drift, underhåll och incidenthantering i samverkan med IT, leverantörer och operativa enheter.
Delta i projekt och förändringsinitiativ kopplade till MET-system och flygtrafikledning.
Ansvara för dokumentation, systembeskrivningar och användarstöd.
Följa upp och rapportera systemstatus, prestanda och förbättringsbehov till ledning och styrgrupper.
Kvalifikationer
Skall-krav:
God förståelse för flygoperativa processer och krav på meteorologisk information.
Kunskap om relevanta regelverk (t.ex. ICAO Annex 3, EU 373/2017).
Minst 5 års erfarenhet av systemförvaltning inom IT.
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och i team.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av systemförvaltning inom flygtrafik, meteorologi eller liknande teknisk miljö.
Erfarenhet av samverkan med externa leverantörer och myndigheter.
Övrig information
Startdatum: 6 oktober 2025 Slutdatum: 28 februari 2026 Placering: Arlanda, med möjlighet till distansarbete 2-3 dagar/vecka. Språk: Svenska Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eeze Consulting AB
(org.nr 559051-4393), https://www.eeze.nu/ Arbetsplats
Eeze Kontakt
Paulina Erlandson paulina@eeze.nu Jobbnummer
9491018