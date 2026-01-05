Systemarkitekt IoT
2026-01-05
Vill du jobba med ny teknik i skarpa utvecklingsprojekt och vara med på resan att bygga framtidens lösningar inom digitalisering och uppkopplade fordon och tjänster? Den möjligheten kan vara närmare än du tror. Vi på Toyota Material Handling står inför spännande utmaningar inom området IoT (Internet of Things) och söker nu en systemarkitekt till R&D Connected Solutions.
Som Systemarkitekt på Toyota kommer du att arbeta med:
Som Systemarkitekt inom IoT (Internet of Things) på Toyota Material Handling Manufacturing Sweden får du chansen att forma framtidens teknologiska landskap. I rollen realiserar du industriell IoT för uppkopplade fordon och har ett stort ansvar för att sätta de tekniska riktlinjerna för nuvarande och framtida lösningar. Här får du chansen att arbeta på en strategiskt och operationell nivå nära både systemutveckling och slutanvändarna! Tjänsten innebär ett helhetsansvar för lösningen som kopplar upp våra truckar och för närliggande gränssnitt.
* Nyutveckling och underhåll av applikationsmjukvara/lösningar/tjänster inom teknikområdet Connectected Solutions
* Delaktighet i den tekniska strategin inom ditt ansvarsområde inklusive roadmaps och tekniska nyckelbeslut
* Ha det tekniska produktägarskapet för applikationsmjukvaran för våra telematikenheter
* Utarbeta produkt-specifikationer och -krav
* Säkerställa kravuppfyllnad från påverkande standarder och direktiv
* Hantera certifieringsfrågor
* Ha nära kontakt med samtliga funktioner inom TMHMS, Product Planning och Service Market. Kontakter förekommer även med TMHE säljbolag, TMHI samt externa leverantörer och kunder
* Vara delaktig i globala samarbeten inom koncernen
* Utforma systemarkitekturen för IoT-lösningar samt utvärdera nya tekniska lösningar
Vi söker en erfaren systemarkitekt inom mjukvaru- eller systemarkitektur med starkt tekniskt fokus och intresse. Du bör ha tidigare erfarenhet inom embeddedutveckling och uppkopplade produkter, med kunskaper inom radiokommunikation som ett extra plus.
Du trivs i samarbetsorienterade team och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vidare har du ett brett teknikintresse och god problemlösningsförmåga.
Bli en del av vårt team och forma framtidens teknologiska landskap för uppkopplade fordon!
Till tjänsten som Systemarkitekt söker vi dig som har/är:
* Civil- eller högskoleingenjörsutbildning inom relevanta områden
* Erfarenhet av produktutveckling inom mjukvara, gärna med inriktning mot fordon och uppkopplade system och dess tjänster
* Utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska, både i tal och skrift
* Vana att samarbeta och koordinera på internationell nivå
För att vara framgångsrik i tjänsten är det viktigt att du har initiativkraft, är strategisk och har god samarbetsförmåga. Tidigare erfarenhet av Azure (IoT Hub, KeyVault), Python, Linux, Yocto, CAN, C++, Redis etc. är meriterande.
Vilka är Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Din Framtid på Toyota Material Handling
På Toyota Material Handling strävar vi efter att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Vår kultur bygger på Toyotas värdegrund, där respekt, omtanke och samarbete är centrala i det dagliga arbetet. Vi arbetar aktivt med mångfald och inkludering för att ta vara på våra olikheter och tillsammans stärka vår konkurrenskraft.
Låter det intressant? Ansök i så fall senast 2026-01-21. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information:
* Martin Henricsson, Manager Application SW & Test, martin.henricsson@toyota-industries.eu
* Josefin Nilsson, HR, josefin.nilsson@toyota-industries.eu
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Detta är ett heltidsjobb.
