Systemarkitekt integration
Kriminalvården, Sektionen för IT Bas / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-03-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för IT Bas i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-03-18Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad i samhället samtidigt som du får utvecklas i din karriär? Hos oss får du stora möjligheter att påverka vårt och ditt arbete, allt för att vi ska kunna leverera säkra och kvalitativa lösningar till vår kärnverksamhet. Vi jobbar i team och ansvarar för att erbjuda verksamheten digitaliserade lösningar som förenklar och effektiviserar deras vardag. Vi försöker att använda nya tekniker där det går men vi jobbar även mycket med förvaltning av våra befintliga lösningar.
Vi söker en systemarkitekt/mjukvaruarkitekt med specialistkompetens inom .NET och digitalisering av rättsväsendet. I denna nyckelroll kommer du att ansvara för myndighetens roll inom rättsväsendets digitalisering (RD/Rif) samt utveckling av våra integrationer. Du kommer att ingå i vårt team som ansvarar för integrationsplattformen och ha ett operativt ansvar för att designa, utveckla, testa och driftsätta våra integrationer, som helt bygger på system-till-system-utbyten. Rollen kombinerar strategiskt ansvar för rättsväsendets digitala utveckling med praktiskt arbete i integrationsplattformen.
Du kommer att vara en drivande kraft i vår myndighets arbete med rättsväsendets digitalisering, både internt och i samverkan med andra aktörer. Du bidrar till att forma och implementera strategier, standarder och ramverk för digitalt informationsutbyte inom rättsväsendet och representera vår myndighet i nationella och sektorsövergripande samarbeten kring digitalisering. Vidare utformar och dokumenterar du arkitekturen för integrationer, med fokus på säkerhet, prestanda, skalbarhet och tillförlitlighet och implementerar integrationer med hjälp av .NET och våra befintliga verktyg. Du säkerställer att integrationer följer relevanta standarder, protokoll och regelverk (t.ex. REST, SOAP, JSON, XML, RIV-TA).Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och som tar ett stort ansvar över dina arbetsuppgifter. Du strukturerar ditt arbetssätt och driver dina processer framåt. I ditt arbete styrs du av ett tydligt mål- och resultattänk. Det genomsyrar allt från dina prioriteringar, din planering och ditt agerande och i de fall målen ändrar riktning är du flexibel och anpassningsbar. Du ser möjligheterna som förändringen kan bära med sig och tar själv initiativ som driver arbetet framåt. Vidare har du en hög samarbetsförmåga och du jobbar bra med andra. I din kommunikation är du både lyhörd och tydlig och du har lätt för att relatera till andra.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom systemvetenskap eller datavetenskap alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Certifiering inom lösningsarkitektur
* Flerårig erfarenhet att jobba inom en stor myndighet
* Erfarenhet av integrationsutveckling
* Erfarenhet av agila arbetssätt
* Erfarenhet att jobba med arkitektur och säkerhet
* Mycket god kunskap inom .Net utveckling
* Mycket god kunskap inom arkitektur
* Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av tvärfunktionellt arbetssätt
* Erfarenhet inom RabbitMQ
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort är Norrköping.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312548".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för IT Bas Kontakt
Gruppchef
Niklas Aapola Niklas.Aapola@kriminalvarden.se 0728-62 68 91
9803720