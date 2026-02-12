Systemarkitekt inom Overall Design
2026-02-12
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Advanced Programs arbetar med förmågan att ta fram framtida stridsflygplansystem. Inom Advanced Programs ansvarar sektionen Overall Design för designfrågor och funktionskedjor som sträcker sig över flera delsystem, i tätt samarbete med övriga delar av utvecklingsavdelningen.
Till Overall Design-sektionen söker vi nu förstärkning i form av en systemarkitekt med intresse för komplexa system-av-system. Systemarkitekten vi söker arbetar med att bryta ner och förstå kundens behov av egenskaper och funktioner redan i produktutvecklingens tidiga skeden, hela tiden i samråd och samarbete med tekniska experter och genom analyser av teknik i absolut framkant. Arbetet utmynnar till exempel i tekniska rapporter och presentationer som kan användas som underlag när systemingenjörer fortsätter arbetet mot en realiserbar produkt. I den här rollen har du möjlighet att bli generalist med bred kunskap om framtidens stridsflygplansystem.
För den här rollen söker vi en civilingenjör eller motsvarande med erfarenhet av arbete i en produkts tidiga skeden eller arbete med teknik och utveckling av komplexa system.
För att lyckas och trivas i rollen behöver du ett analytiskt sinnelag och stor förmåga läsa på och förstå komplexa tekniska sammanhang. Vidare behöver du ha god förmåga att på ett metodiskt sätt strukturera, organisera, bryta ner, analysera och beskriva ett komplext system utifrån flera parametrar.
Kanske har du arbetat med motsvarande arbetsuppgifter inom delsystem, men är redo att lyfta blicken?
Rollen kräver en god kommunikatör på svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Om du har en pedagogisk ådra är det ett plus.
Sannolikt har du erfarenhet av flygteknik eller flygplansutveckling.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
