Systemarkitekt

Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Lösningsarkitekt som kan bidra till en pågående digitaliseringsresa och utveckling av framtidens IT-lösningar.
I rollen ingår att leda analys- och arkitekturfrågor på både strategisk och operativ nivå i nära samarbete med verksamhet, utvecklingsteam och andra arkitekter. Uppdraget fokuserar på att ta fram nästa generations digitala lösningar och ansvara för arkitekturen i prioriterade initiativ från start till genomförande. Arbetet sker genom analyser, workshops och dialoger där du bidrar med struktur, engagemang och förmåga att omvandla verksamhetens behov till långsiktigt hållbara lösningar.Publiceringsdatum2025-09-18Kravprofil för detta jobb
Dokumenterad erfarenhet av systemutveckling samt arbete som lösningsarkitekt, verksamhetsarkitekt eller liknande, med god förståelse för IT-utveckling
Intresse för analys och systemtänkande samt vana vid att driva arkitektur- och analysarbete framåt
Förmåga att modellera på konceptuell, logisk och teknisk nivå
Kunskap om domändriven design
Erfarenhet av agila arbetssätt
God förmåga att förklara och beskriva teknik och komplexa sammanhang på ett tydligt sätt
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Driv, engagemang och gott självledarskap
Förmåga att se helheten, identifiera behov och anpassa detaljeringsnivå i beskrivningar och modeller
Tidigare erfarenhet från energisektorn, försäkring, finans eller annan regelstyrd verksamhet med stora datamängder
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med Microsoftplattformen
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
