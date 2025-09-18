Systemarkitekt

Rasulson Consulting AB / Datajobb / Umeå
2025-09-18


Visa alla datajobb i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Umeå, Mark, Luleå, Sundsvall, Boden eller i hela Sverige

Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Lösningsarkitekt som kan bidra till en pågående digitaliseringsresa och utveckling av framtidens IT-lösningar.
I rollen ingår att leda analys- och arkitekturfrågor på både strategisk och operativ nivå i nära samarbete med verksamhet, utvecklingsteam och andra arkitekter. Uppdraget fokuserar på att ta fram nästa generations digitala lösningar och ansvara för arkitekturen i prioriterade initiativ från start till genomförande. Arbetet sker genom analyser, workshops och dialoger där du bidrar med struktur, engagemang och förmåga att omvandla verksamhetens behov till långsiktigt hållbara lösningar.

Publiceringsdatum
2025-09-18

Kravprofil för detta jobb
Dokumenterad erfarenhet av systemutveckling samt arbete som lösningsarkitekt, verksamhetsarkitekt eller liknande, med god förståelse för IT-utveckling
Intresse för analys och systemtänkande samt vana vid att driva arkitektur- och analysarbete framåt
Förmåga att modellera på konceptuell, logisk och teknisk nivå
Kunskap om domändriven design
Erfarenhet av agila arbetssätt
God förmåga att förklara och beskriva teknik och komplexa sammanhang på ett tydligt sätt
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Driv, engagemang och gott självledarskap
Förmåga att se helheten, identifiera behov och anpassa detaljeringsnivå i beskrivningar och modeller
Tidigare erfarenhet från energisektorn, försäkring, finans eller annan regelstyrd verksamhet med stora datamängder

Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med Microsoftplattformen

Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rasulson Consulting AB (org.nr 559322-0733)
903 26  UMEÅ

Kontakt
Yahyo Said
yahyo.said@rasulson.com
0142-150 00

Jobbnummer
9516200

Prenumerera på jobb från Rasulson Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rasulson Consulting AB: