Systemansvarig till Riksbanken
Sveriges riksbank / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges riksbank i Stockholm
, Falun
eller i hela Sverige
Vill du bidra till en modern och säker IT-arbetsplats som gör verklig nytta för verksamheten? Hos Riksbanken ges utmanande arbetsuppgifter i en händelserik miljö där Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus.
Vi söker nu en systemansvarig med teknisk kompetens och driv att utveckla vår IT-arbetsplats tillsammans med kollegor och leverantörer.
OM ROLLEN
Som systemansvarig ingår du i ett förvaltningsteam som ansvarar för utveckling och förvaltning av Riksbankens IT-arbetsplats. Området omfattar bland annat klient- och mobilitetsplattform, applikationshantering, skrivartjänster, digitala möteslösningar, telefoni samt användarsupport.
Du har en nyckelroll i att:
• Styra, leda och driva utvecklings- och förvaltningsarbete tillsammans med verksamheten, interna kollegor och våra leverantörer.
• Säkerställa att leveranser håller hög kvalitet, är säkra och skapar nytta för verksamheten.
• Vara tekniskt ansvarig för verksamhetssystem, dess produktlivscykler, integrationer och dokumentation.
• Stötta servicedesk och förvaltningsledare
Arbetet sker dels i linjen, dels i projektform. Du samarbetar nära verksamheten, interna kollegor och externa leverantörer, och bidrar till att våra samhällskritiska system fungerar stabilt, säkert, är framtidsäkrade och uppfyller verksamhetens krav
DITT TEAM
Du blir en del av enheten för Arbetsplats och Stödsystem (EAS), som är en av sex enheter inom Riksbankens IT-verksamhet. Vi arbetar brett inom teamet och stöttar varandra över områdesgränser. Ditt fokus kommer främst att vara på digitala kommunikationslösningar och mobilitet EMM/MDM. Vidare kommer du även att bidra inom andra delar av IT-arbetsplatsområdet. Vi arbetar processorienterat enligt ITIL och har outsourcad drift och servicedesk.
VI ERBJUDER
Hos oss får du:
• Utmanande arbetsuppgifter i en samhällsviktig verksamhet.
• Kunniga och engagerade kollegor.
• Goda möjligheter till kompetensutveckling.
• Förtroendearbetstid och möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan när arbetet tillåter.
• Generösa förmåner som löneväxling till pension, subventionerad lunch och friskvårdsbidrag.
OM DIG Publiceringsdatum2025-09-19Kvalifikationer
• Universitets-/högskoleutbildning inom datavetenskap eller systemvetenskap, alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
• Erfarenhet och god förmåga att styra, leda och driva drift- och förvaltningsarbete inom IT.
• Gedigen erfaranhet av antingen lösningar för digital kommunikation (t ex Teams, Webex) eller mobilitet (EMM/MDM).
• Kunskap om systemarkitektur, integrationer och allmänna nätverkstopologier.
• Mycket god svenska i tal och skrift.
• God engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Certifieringar inom Windows Server/Client.
• Erfarenhet av telefonilösningar, samarbetsverktyg, utskriftstjänster, mjukvarupaketering och säkerhetslösningar.
• Erfarenhet av produktlivscykelhantering för klienthårdvara och mobiltelefoner.
• Erfarenhet av leverantörsstyrning, upphandling, ITIL, pm3 och agila arbetssätt.
• Kunskap inom informations- och cybersäkerhet.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, analytisk och kommunikativ. Vi ser att du tar initiativ, är självgående och serviceinriktad. Dessutom trivs du med att samarbeta och har lätt för att uttrycka dig tydligt - både på svenska och engelska.
ÖVRIGT
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas.
Placering: Huvudkontoret, Brunkebergstorg, Stockholm
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN
Vi vill ha din ansökan med CV senast 13 oktober och att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning.
I denna rekrytering samarbetar Riksbanken med rekryteringsföretaget Computer Sweden Recruitment. För frågor om processen kontakta ansvarig Rekryteringskonsult Linda Wallin på linda.wallin@csrecruitment.se
eller 072 227 67 20.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Riksbank
(org.nr 202100-2684), http://www.riksbank.se/ Arbetsplats
Riksbanken Jobbnummer
9517235