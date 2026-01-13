Systemadministratör Med Linux, Rhel Och Kvm
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren systemadministratör/IT-drifttekniker till en säkerhetsklassad miljö där avancerad Linux-drift och KVM-virtualisering står i fokus. Du får en central roll i att bygga, driftsätta och förvalta simulatorlösningar samt säkerställa stabilitet och struktur i produktmiljöer med höga krav på tillförlitlighet och säkerhet.
Rollen innebär ett helhetsansvar för den tekniska miljön, med tyngdpunkt i Linux/Red Hat, men med felsökning i Windows vid behov. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor inom systemdesign, drift och säkerhet. Resor kan förekomma i samband med installation hos slutanvändare.
ArbetsuppgifterAdministrera och drifta Linux-baserade system, främst i Red Hat/RHEL-miljö
Arbeta med KVM-virtualisering och relaterade virtualiseringslösningar
Bygga upp, underhålla och driftsätta simulatorer i kundens miljö
Felsöka och hantera incidenter i produktmiljöer, inklusive grundläggande felsökning i Windows
Automatisera och stödja systemhantering med Ansible
Arbeta med nätverk, IP-planering och brandväggskonfiguration
Bidra till ett strukturerat arbetssätt med fokus på IT-säkerhet i säkerhetsklassad miljö
Medverka vid systeminstallationer, inklusive kabeldragning vid behov
KravMinst 3 års erfarenhet som systemadministratör eller IT-drifttekniker
Dokumenterad erfarenhet av KVM och virtualiseringslösningar
Gedigen kunskap i Linux, särskilt Red Hat/RHEL
Erfarenhet av att bygga och hantera Linux-baserade system och tjänster
Grundläggande felsökningsförmåga i Windows
Erfarenhet av Ansible
Erfarenhet av nätverk och IP-planering
Erfarenhet av brandväggskonfiguration
Erfarenhet av IT-säkerhet
Erfarenhet av kabeldragning vid systeminstallationer
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att installera lösningar hos slutanvändare
Vana att arbeta i säkerhetsklassade miljöer
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
