Systemadministratör Linux

Beskrivning Vår klient i Stockholm/Järfälla söker en systemadministratör med fokus på Linux. Rollen innebär att du blir en central del i teamet som ansvarar för drift, förvaltning och vidareutveckling av tekniska tjänster som stödjer verksamheten. Du arbetar med att säkerställa att system och digitala tjänster är tillgängliga, stabila och säkra, och du bidrar aktivt till att skapa effektiva och automatiserade arbetssätt. Arbetet kräver noggrannhet, säkerhetsmedvetenhet och förmåga att samarbeta med kollegor över olika geografiska platser.
Arbetsuppgifter I rollen ansvarar du för drift och support av Linux-servrar och relaterade tjänster, inklusive felsökning, installationer, patchhantering och uppgraderingar. Du deltar i projekt kopplade till teknikplattformen och arbetar kontinuerligt med att förbättra och automatisera arbetsprocesser och system. Du säkerställer att system följer aktuella säkerhetskrav och bidrar till förbättringsinitiativ inom teknikområdet. Rollen innebär även resor inom Sverige, och du kommer arbeta nära kollegor i både drifts- och supportteamet.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
Minst 4 års erfarenhet av Linux med fokus på serverdrift
Goda kunskaper i scriptspråk såsom Bash eller Python
Säkerhetsmedvetenhet kring automatiserad konfigurationsstyrning
Stort tekniskt intresse och vilja att följa utvecklingen inom området
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Kommunikativ, serviceinriktad och teamorienterad
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av Red Hat, SUSE Manager eller liknande verktyg
Erfarenhet av Ansible, Docker och Kubernetes
Kunskap om systemhärdning
Villkor Tjänsten är placerad i Stockholm, Järfälla/Solna, med arbete både på plats och eventuellt vissa resor inom Sverige. Sysselsättningsgraden är heltid, 40 timmar per vecka. Uppdraget pågår från 1 maj 2026 till 30 april 2027. Rollen kräver godkännande enligt aktuella bestämmelser för säkerhetsskydd och i vissa fall visst medborgarskap.
Om du är redo att ta dig an en roll som Linux-systemadministratör och bidra till att skapa säkra och effektiva IT-lösningar inom en spännande teknisk miljö, tveka inte att söka. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot din ansökan!
