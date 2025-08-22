Systemadministratör inom skrivarlösningar
Brinner du för att förvalta och optimera skrivarsystem och etikettslösningar? Då är detta uppdrag i Järfälla en fantastisk möjlighet för dig att växa och bidra till vår kunds utveckling! Till vår kund inom försvarssektorn säker vi nu efter en erfaren systemadministratör med spetskompetens inom skrivarlösningar. Du erbjuds en dynamisk och utmanande arbetsmiljö i en växande organisation. Du kan också njuta av flexibla arbetstider och möjlighet till delvis distansarbete.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Dina arbetsuppgifter
Som systemadministratör får du en central roll i att förvalta och utveckla våra skrivarsystem och etikettslösningar. Du kommer att arbeta i ett team där tekniskt kunnande, samarbete och serviceanda står i fokus. Rollen är bred och erbjuder både praktiska och strategiska uppgifter - perfekt för dig som vill kombinera teknik med problemlösning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Drift, förvaltning och övervakning av skrivarsystem och etikettskrivare
• Installation, konfiguration och felsökning av skrivare och kringutrustning
• Ge teknisk support till användare, både på plats och på distans
• Utföra systemuppdateringar, underhåll och säkerhetskopiering
• Arbeta proaktivt med att optimera driftsäkerhet, kostnadseffektivitet och användarupplevelse
• Delta i kontakt med leverantörer och samarbeta för att vidareutveckla lösningar
• Säkerställa att systemen uppfyller interna krav på säkerhet och tillgänglighet
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för teknik. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och trivs i en roll där du får kombinera teknik, support och systemförvaltning.
Vi ser att du har:
• Flerårig erfarenhet av systemadministration och teknisk support
• Grundläggande kunskaper inom nätverk, servrar och skrivarmiljöer
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
• God kommunikativ förmåga och trivs i samarbete med både användare och kollegor
• Ett serviceinriktat förhållningssätt med fokus på att leverera hög kvalitet
Meriterande är om du har:
• Eftergymnasial utbildning eller certifiering inom IT/systemadministration
• Erfarenhet av databashantering och SQL
• Kunskap inom övervakningsverktyg och logghantering
• Tidigare erfarenhet av ServiceNow eller andra ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av serverhantering i Windows- eller Linuxmiljöer
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
