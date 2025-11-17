Systemadministratör inom identitet och behörighet
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2025-11-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu i Norrköping
, Uppsala
, Göteborg
eller i hela Sverige
Bra IAM märks som minst när det fungerar som bäst. På SMHI väger vi säkerhet i att rätt person ska ha tillgång till rätt IT med en så smidig användarupplevelse som möjligt. Därför söker vi nu en ny stjärna på IAM som lockas av möjligheten att få arbeta i en komplex och spännande IT miljö tillsammans med andra kompetenta IT-proffs.
Om IT-verksamheten
På SMHI uppnår vi en välfungerande IT-verksamhet genom att tillhandahålla användarvänliga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga IT-tjänster och verktyg. IT-avdelningen består av ca 130 personer fördelade på fyra enheter: Arkitektur, Digitala arbetsplatsen, Systemutveckling och IT-produktion. Enheten för IT-produktion har en central roll i att forma och tillhandahålla den tekniska grunden för SMHI:s IT-miljö.
IT-produktion består av fyra grupper som tillsammans ansvarar för IT-infrastruktur, drift och service. Rollen tillhör gruppen Infrastruktur Server, som ansvarar för server- och klientplattformar, automatisering, databaser samt identitet och behörighet (IAM). Gruppen samarbetar nära med Infrastruktur Bas (nätverk, lagring, datacenter, virtualisering och IT-säkerhetsfunktion). Vår IT-miljö befinner sig i teknikutveckling, bland annat inom nätverkssegmentering och containerisering.
Om rollen
Som Systemadministratör inom identitet och behörighet planerar, designar, implementerar och förvaltar du SMHI:s IAM-tjänster med fokus på säkerhet, stabilitet, automatisering och framtidssäkring. Du är delaktig i såväl nyutveckling som vidareutveckling av befintliga lösningar och ansvarar för att säkerställa en robust och skalbar leverans som möter verksamhetens högt ställda krav. Du arbetar inom teknikområdet identitet och behörighet i nära samarbete med andra systemadministratörer, arkitekter och säkerhetsspecialister, och ger tekniskt stöd vid utvärdering och införande av nya lösningar.
Huvudområdet är IAM - i praktiken tekniskt arbete med Active Directory, PKI/certifikathantering och webbaserade autentiseringstjänster. I uppdraget ingår löpande förvaltning så som uppdateringar, kvalitets- och säkerhetshöjningar och automatisering med AWX/Ansible för att minska manuell hantering. Du samverkar med användare, applikationsansvariga och angränsande teknikområden inom IT-infrastruktur. Periodvis driver vi större förändringar där vi samlar kompetenser i uppdrag/projekt parallellt med ordinarie drift. Rollen är viktig i vårt arbete med uppbyggnad av IT-miljö för hantering av säkerhetsskyddad information.
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är en förutsättning för anställning.Publiceringsdatum2025-11-17Profil
Du har relevant eftergymnasial utbildning inom IT-infrastruktur om minst två år, eller motsvarande kunskaper/erfarenhet som SMHI bedömer som likvärdigt. Du har goda kunskaper inom IT-infrastruktur och kan arbeta i Windows- eller Linuxmiljö på både server- och klientplattform. Dessutom har du minst två års erfarenhet av djupare tekniskt systemadministrativt arbete inom IT-infrastruktur. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Har du utbildning, certifiering eller arbetserfarenhet inom IAM är det starkt meriterande, där exempel på teknikområden är: Active Directory, PKI, autentisering, federering, automatisering och scriptning. Erfarenhet av DevOps och Infrastructure as Code ger dig goda fördelar och skulle du dessutom ha jobbat med multidomän, tiering och andra säkerhetsimplementeringar är det ännu bättre.
I övrigt ser vi gärna erfarenhet av plattformar eller verktyg såsom Gitlab, Grafana och metrikbaserad övervakning. Erfarenhet av IT-säkerhetsarbete, systemutveckling och arbete i miljöer för säkerhetsskyddad information är meriterande men inte ett krav. Det samma kan sägas om erfarenhet från offentlig verksamhet och någon form av ledarerfarenhet.Dina personliga egenskaper
Du är initiativtagande och självgående, med förmåga att strukturera ditt angreppssätt och driva arbetet i mål. Din samarbetsförmåga är stark - du lyssnar, kommunicerar och löser problem tillsammans med andra. Du är serviceinriktad, lugn och tillmötesgående i kontakten med användare och kollegor.
Vi värdesätter en analytisk och lösningsorienterad läggning; du trivs med att angripa komplexa tekniska utmaningar och har helhetssyn och långsiktighet. Du är utvecklingsdriven, håller dig uppdaterad inom teknik och bidrar med eget driv till moderna arbetssätt inom infrastruktur och säkerhet. Uthållighet, stresstålighet och lojalitet är viktiga - även i tider av förändring. Du tar ansvar för dina områden och för din kompetensutveckling, och motiveras av att jobba tillsammans med kvalificerade kollegor i en dynamisk miljö.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Placeringsort: Norrköping
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Läs mer om SMHI som arbetsplats och om vårt erbjudande här.
SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Ersättning
Folkborgsvägen 17 Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu
(org.nr 202100-0696), http://www.smhi.se Arbetsplats
Smhi Kontakt
Gruppchef
Markus Andersén fornamn.efternamn@smhi.se 011 495 8000 Jobbnummer
9607250