Systemadministratör IAM
2025-10-02
Vill du bli en del av ett dedikerat team som utvecklar och förvaltar en identitetsplattform och bidrar till en säker och effektiv IT-leverans? Då är detta rollen för dig.
Om rollen
Som Systemadministratör IAM kommer du att arbeta med Identity Manager från One Identity och vara delaktig i både drift, vidareutveckling och arkitekturarbete. Du bidrar till att stärka säkerheten, effektivisera åtkomsthanteringen och leverera högkvalitativa lösningar i nära samarbete med andra tekniska team. Arbetet bedrivs med agila metoder och fokus på kunskapsdelning och kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utveckla och förvalta Identity Manager från One Identity
• Delta i framtagande av strategier, planer och roadmaps för IAM-området
• Hantera ärenden och incidenter i ärendehanteringssystem
• Samarbeta med övriga IT-team för att skapa effektiva och säkra lösningar
• Skapa och underhålla dokumentation
• Leverera utbildning och stöd till kollegor
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av IAM och Identity Manager från One Identity
• Goda kunskaper i PowerShell och relationsdatabaser/T-SQL
• Erfarenhet av katalogtjänster som Active Directory
Meriterande:
• Erfarenhet av Windows-infrastruktur
• Kunskap inom LDAP/SAML/OAuth/OIDC, Single Sign-On, federation och Azure
Omfattning och villkor
Visstidsanställning. Resor inom Sverige blir aktuellt någon gång per månad.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Visst låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande.
