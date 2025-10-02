Systemadministratör IAM

NXT Interim Göteborg AB / Datajobb / Göteborg
2025-10-02


Visa alla datajobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos NXT Interim Göteborg AB i Göteborg, Borås, Södertälje, Stockholm eller i hela Sverige

Vill du bli en del av ett dedikerat team som utvecklar och förvaltar en identitetsplattform och bidrar till en säker och effektiv IT-leverans? Då är detta rollen för dig.

Om rollen

Som Systemadministratör IAM kommer du att arbeta med Identity Manager från One Identity och vara delaktig i både drift, vidareutveckling och arkitekturarbete. Du bidrar till att stärka säkerheten, effektivisera åtkomsthanteringen och leverera högkvalitativa lösningar i nära samarbete med andra tekniska team. Arbetet bedrivs med agila metoder och fokus på kunskapsdelning och kvalitet.

Exempel på arbetsuppgifter:

• Utveckla och förvalta Identity Manager från One Identity

• Delta i framtagande av strategier, planer och roadmaps för IAM-området

• Hantera ärenden och incidenter i ärendehanteringssystem

• Samarbeta med övriga IT-team för att skapa effektiva och säkra lösningar

• Skapa och underhålla dokumentation

• Leverera utbildning och stöd till kollegor

Vi söker dig som har:

• Erfarenhet av IAM och Identity Manager från One Identity

• Goda kunskaper i PowerShell och relationsdatabaser/T-SQL

• Erfarenhet av katalogtjänster som Active Directory

Meriterande:

• Erfarenhet av Windows-infrastruktur

• Kunskap inom LDAP/SAML/OAuth/OIDC, Single Sign-On, federation och Azure



Omfattning och villkor

Visstidsanställning. Resor inom Sverige blir aktuellt någon gång per månad.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.



Visst låter detta som ett intressant uppdrag?

Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NXT Interim Göteborg AB (org.nr 559279-6170), https://www.nxtinterim.se/

Arbetsplats
NXT Interim GBG

Kontakt
Daniela Jankulovski
daniela.jankulovski@nxtinterim.se

Jobbnummer
9538326

Prenumerera på jobb från NXT Interim Göteborg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos NXT Interim Göteborg AB: