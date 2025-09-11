Systemadministratör av IT-behörigheter
Trafikverket / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2025-09-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Öckerö
, Ale
eller i hela Sverige
Håll koll på IT-behörigheterna! Bli en del av Behörighetsteamet och säkerställ att rätt person har rätt åtkomst i vår komplexa IT-miljö. Vi är i starten av att börja resan mot att byta våran Identitetsplatform så det är en spännande framtid vi står inför.
Systemadministratör av IT-behörigheterPubliceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Hantering av IT-behörigheter (Access management) handlar lite förenklat om att rätt person ska ha rätt behörighet vid rätt tillfälle till en verksamhets IT-tjänster. Den konto- och behörighetshantering som idag inte är automatiserad manageras manuellt av en grupp behörighetsadministratörer som även har ansvar för hantering av exchangeobjekt. Arbetet utförs både via olika systemstöd och script samt direkt i 'Active Directory Users & Computers' och 'Exchange Control Panel' - allt enligt standardiserade metoder och rutiner. Inom identitetsområdet agerar vi som en second-line funktion åt Trafikverkets Användarstöd IT. Via Remedy tilldelas gruppen ärenden som omfattar både beställningar och felsökningar.
Som systemadministratör innefattar dina arbetsuppgifter bland annat att
hantera, bevaka och följa upp tilldelade ärenden samt löpande återkoppla till användare och beställare
ge användarsupport till Trafikverkets medarbetare
skapa och förvalta användarhandledningar inom gruppens sakområde
arbeta med förbättringar av vårt arbetssätt och de tjänster vi levererar
delta och arbeta i projekt inom teknikområde identitet som teamet är representerade i.
Övrig information
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-HybridKvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du trivs med att arbeta som en del i ett team. Du driver på och får saker att hända genom att ta initiativ och ansvar för uppgifter i teamet. Vidare ser vi att du är strukturerad och har en god analytisk förmåga för att kunna förstå eventuella felsökningar. I rollen kommunicerar du dagligen både skriftligt och muntligt med Trafikverkets användare vilket ställer krav på en god kommunikativ och pedagogisk förmåga för att kunna ge god service. Arbetet ställer även krav på att du har ett högt säkerhetsmedvetande och följer överenskomna arbetssätt och rutiner.
Vi söker dig som har
eftergymnasial utbildning inom IT alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som av oss bedöms likvärdig
minst 1 års erfarenhet (inhämtad de senaste 3 åren) av IT-support som vi bedömer relevant för tjänsten
arbetslivserfarenhet av konto-och behörighetshantering i Active Directory
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
erfarenhet av objekthantering i MS Exchange
arbetslivserfarenhet av behörighetsadministration på ett större företag eller myndighet
erfarenhet av att använda PowerShell script
kunskap om ITILs ramverk & Agila arbetssätt
har goda kunskaper i engelska i tal och skriftSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2025:242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Dan Weslien 0101231778 Jobbnummer
9503261