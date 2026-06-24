Systemadministratör
Procruitment AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Företaget
Vår kund är en ledande aktör inom försvarsindustrin. De utvecklar högteknologiska system och lösningar som främjar säkerheten globalt. Med en stark närvaro på marknaden och ett brett spektrum av projekt erbjuder de en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.Om tjänsten
I rollen som systemadministratör blir du en del av ett team som ansvarar för drift, förvaltning och vidareutveckling av tekniska plattformar och tjänster. Miljöerna ställer höga krav på säkerhet, stabilitet och tillgänglighet och utgör en central del av verksamhetens utvecklingsarbete.
Arbetet är till stor del inriktat på förvaltning av befintliga system och plattformar, där fokus ligger på att säkerställa en stabil och välfungerande drift. Samtidigt pågår en omfattande modernisering av infrastrukturen, vilket ger möjlighet att bidra till framtidens utvecklingsmiljöer genom förbättrings- och förändringsarbete.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Förvalta och vidareutveckla Linuxbaserade plattformar och tekniska tjänster
Arbeta med serverdrift i både fysiska och virtuella miljöer
Delta i arbetet med livscykelhantering av tekniska plattformar
Standardisera, effektivisera och automatisera arbetssätt och system
Hantera incidenter, förändringar och tekniska förbättringsinitiativ
Säkerställa att lösningar och arbetssätt uppfyller verksamhetens säkerhetskrav
Vara en del av drift- och supportorganisationen med fokus på avancerad teknisk support
Rollen passar dig som uppskattar att arbeta nära verksamheten och som vill vara med på en långsiktig förändringsresa där både befintliga och framtida tekniska miljöer spelar en viktig roll.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet av Linux med fokus på serverdrift
Goda kunskaper i Red Hat-baserade operativsystem
Erfarenhet av scriptutveckling i exempelvis Python och Bash
Som person är du noggrann och ansvarstagande i ditt arbete. Du trivs med att samarbeta med andra och har en god servicekänsla i kontakten med olika delar av verksamheten. Vi tror också att du har ett genuint teknikintresse och drivs av att utveckla, förbättra och automatisera tekniska lösningar.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Linköping
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Denna tjänst innebär krav på svenskt medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7958786-2067762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Teknikringen 8d (visa karta
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583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9976152