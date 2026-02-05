Systemadministratör
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Enhet för verksamhetsstöd inom sektor Stöd och omsorg söker en systemadministratör inom systemförvaltarorganisationen. På enheten arbetar 20 medarbetare, bland annat utvecklingsledare, planeringsledare och systemförvaltare och leds av en Administrativ chef. Förvaltningen är uppdelad i sektorer. Sektor stöd och omsorg innefattar socialtjänst, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt arbetsmarknad och funktionsstödsverksamhet. Enheten är organiserad direkt under sektorsledningen och är en stödverksamhet till sektorns alla verksamheter.
Hos oss får du en arbetsplats med god stämning, prestigelöshet och höga ambitioner. Vi har flexibel arbetstid, bra alternativ för pendlingsmöjligheter och vi erbjuder friskvårdsbidrag. Det finns möjlighet till visst distansarbete. Arbetsplatsen finns belägen centralt i Lerums centrum.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som systemadministratör stödjer du verksamheter med användarsupport, behörighetsbeställningar och andra administrativa uppdrag. Sektor stöd och omsorg använder sig i huvudsak verksamhetssystemet Treserva, men det finns andra system som förvaltas av systemförvaltarorganisationen. I arbetsuppgifterna ingår kontakt med leverantörer och sektorns medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att samverka och kommunicera med andra för att uppnå bästa möjliga resultat och trivs med att stödja verksamheterna med olika typer av system och behörighetssupport.
Du förväntas arbeta strukturerat, noggrant och effektivt med en uttalad känsla för service. Du har en förmåga att sätta dig in i frågor och prioritera på ett bra sätt. Som person är du nyfiken, lyhörd, resultatinriktad och har en god administrativ och strukturerad förmåga. Du trivs att arbeta självständigt och i arbetsgrupp.
Meriterande är om du har tidigare yrkeserfarenhet inom någon av sektorns verksamhetsområden och erfarenhet av Treserva, TES och MCSS.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning på ungefär ett år, med eventuell möjlighet till förlängning.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Administrativ chef
Malin Wendeblad malin.wendeblad@lerum.se 0302-52 23 88 Jobbnummer
