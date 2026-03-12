System- och processutvecklare
2026-03-12
Brinner du för att förenkla vardagen genom smarta digitala lösningar och effektivare arbetssätt?
Brinner du för att förenkla vardagen genom smarta digitala lösningar och effektivare arbetssätt?

Till Johanson Designs IT-team söker vi nu en system- och processutvecklare som vill jobba i gränslandet mellan IT, system och verksamhet. Här får du en bred och varierad roll där du både analyserar, utvecklar och driver förbättringar - tillsammans med ett engagerat team där dina idéer snabbt kan bli verklighet.
Som system- och processutvecklare hos Johanson Design AB kommer du att vara delaktig i att analysera befintliga processer och system för att identifiera förbättringsmöjligheter. Du kommer att utveckla och implementera nya system och processer för att effektivisera verksamheten och öka kvaliteten. Du kommer att samarbeta med olika avdelningar inom företaget för att säkerställa en smidig implementering och uppföljning av förändringar.
Detta är en heltidstjänst som inleds med anställning via Montico med placering på Johansons trevliga huvudkontor i Markaryd.Dina arbetsuppgifter
I rollen som system- och processutvecklare kommer du tillsammans med IT-teamet bland annat att:
• Identifiera, analysera och prioritera förbättringsmöjligheter i interna processer och arbetssätt
• Strukturera och analysera data för att skapa bättre beslutsunderlag och tydligare uppföljning
• Vara delaktig i att utveckla och vidareutveckla affärssystem och interna verktyg
• Bygga digitala lösningar och stöd som förenklar och effektiviserar vardagen för verksamheten
• Arbeta med löpande administration för att hålla system, register och information korrekta och uppdaterade
• Delta i eller driva förbättrings- och utvecklingsprojekt, från kravinhämtning till testning och implementering
• Stötta verksamheten med utbildning, support och dokumentation kopplat till nya eller uppdaterade system och arbetssätt
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
• Har en stark logisk och analytisk förmåga och gillar att lösa problem på ett strukturerat sätt
• Har lätt för att sätta dig in i nya system och verktyg
• Är självständig, tar initiativ och har en tydlig "doer-mentalitet" - du får saker att hända
• Arbetar strukturerat och noggrant, med god förmåga att planera och följa upp ditt arbete
• Har en god samarbets- och kommunikationsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor
• Är nyfiken, utvecklingsorienterad och gillar att kontinuerligt förbättra både processer och arbetssätt
Det är inte ett krav, men det är meriterande om du har erfarenhet av något av följande:
• Systemarbete, dataanalys eller processautomation
• Arbete i Adobe InDesign
• Erfarenhet av Microsoft Dynamics 365
• Erfarenhet av Power Pages
• Vana vid arbete i Visual Studio Code
Personlig lämplighet väger tungt, och vi lägger stor vikt vid ditt engagemang, din problemlösningsförmåga och din vilja att vara med och utveckla både system och arbetssätt. Ersättning
