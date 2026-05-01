System- och applikationsansvarig för analysapplikationer
Avaron AB / Datajobb / Sundbyberg
2026-05-01
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-05-01Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en samhällsviktig IT-miljö där analysapplikationer används för kraftsystemanalys, driftplanering och långsiktig utveckling av det svenska och nordiska elsystemet. Rollen ingår i ett växande team som ansvarar för drift och förvaltning av både inköpta och egenutvecklade system i ett komplext leveranslandskap med höga säkerhetskrav och tydligt fokus på DevOps och agila arbetssätt.
Du blir en viktig länk mellan leveransteam, verksamhet och andra IT-funktioner. Här får du kombinera tekniskt ansvar med koordinering, förvaltning och förbättringsarbete för att skapa stabila och hållbara IT-lösningar över tid.
Det gör rollen extra intressant är kombinationen av samhällsnytta, teknisk bredd och möjligheten att påverka hur affärskritiska system utvecklas och förvaltas i en modern on-prem-miljö.
ArbetsuppgifterDu tar operativt ansvar för drift och förvaltning av både inköpta och egenutvecklade system inom ett affärskritiskt förvaltningsområde.
Du omsätter verksamhetens behov till tekniska systemkrav och bidrar till effektiva IT-lösningar och långsiktig livscykelhantering.
Du driver initiativ som förbättrar systemprocesser, skapar värde och stödjer verksamhetens fortsatta utveckling.
Du leder och följer upp förändringsinitiativ samt stöttar pågående projekt inom ditt ansvarsområde.
Du planerar, koordinerar och genomför uppgraderingar, releaser och tester.
Du säkerställer fungerande incident-, problem- och changehantering enligt ITIL.
Du ansvarar för dokumentation, rutiner, behörighetsstruktur och efterlevnad av säkerhetskrav och regelverk.
Du samarbetar nära leveransteam, plattforms- och infrastrukturteam, IT-säkerhet samt externa leverantörer.
Du bidrar till kunskapsspridning i teamet och kan även stötta i tekniskt DevOps-arbete utifrån din kompetens.
KravErfarenhet av att arbeta med drift och förvaltning av komplexa IT-system, både egenutvecklade och inköpta.
Förmåga att omsätta verksamhetsbehov till tekniska systemkrav och effektiva IT-lösningar.
Vana att planera, koordinera och följa upp uppgraderingar, releaser och tester.
Erfarenhet av incident-, problem- och changehantering enligt ITIL.
Förmåga att samverka med leveransteam, verksamhet, infrastruktur, IT-säkerhet och externa parter.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av applikationer utvecklade i C#, React, C++ eller Python.
Erfarenhet av driftmiljöer på Linux, Windows eller Kubernetes.
Erfarenhet av CI/CD-verktyg som Azure DevOps, Argo CD, Artifactory, JFrog Xray, SonarQube eller Git.
Erfarenhet av logghantering, monitorering och observability med exempelvis OP5, Prometheus, Loki eller Grafana.
Kompetens inom automatisering med Ansible, Terraform eller Helm.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Stationsgatan 8A
)
172 68 SUNDBYBERG
