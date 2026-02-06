System Engineer till Trollhättan
2026-02-06
Om The Member Company
Vi är ett globalt högteknologiskt konsultföretag med ett team av entreprenöriella ingenjörer, forskare och digitala experter från hela världen. Tillsammans bildar vi en snabbväxande och stolt gemenskap. Vi erbjuder konsulttjänster till framstående kunder globalt inom olika serviceområden, såsom:
Teknik & Ingenjörskonst
Energi & Förnybara resurser
Life sciences & Pharma
Digitalt & IT
Om denna lediga tjänst
Rollen passar dig som trivs med att arbeta både systemövergripande och djupt tekniskt, och som gillar att lösa fysikaliska problem med modellbaserade metoder. Du kommer bland annat att arbeta med:
Utveckling och felsökning av reglersystem för jetmotorer.
Förvaltning och vidareutveckling av modeller och mjukvara.
Konceptutveckling, arkitektur och prototyping av nya system.
Utveckling av modeller, applikationer och scripts som löser tekniska och fysikaliska problem.
Vad vi förväntar oss av dig
Som person tar du ansvar och delar gärna med dig av kunskap och erfarenheter till andra. Med ett nyfiket och öppet förhållningssätt tar du dig an utmaningar på ett lösningsorienterat sätt. Du trivs i en arbetsmiljö där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus. Vidare söker vi dig som har:
Ingenjörsexamen (BSc/MSc) inom reglerteknik, datorsystemteknik, elektroteknik eller liknande.
Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
Intresse för komplexa tekniska system och modellbaserad utveckling.
Erfarenhet av att arbeta med Matlab/Simulink.
Kunskaper inom C++, Java eller Python.
I rollen som Employeneur får du både utveckla dina tekniska kunskaper och driva din egen utveckling och affär. Vi lägger stor vikt vid ditt personliga engagemang och din vilja att driva din utveckling framåt. För att lyckas med det ges du chansen att själv påverka vilken typ av projekt du tar dig an samt vilken kompetensutveckling du vill investera i. Du styr din karriär helt enkelt.
Eftersom TMC är ett internationellt företag kan vi erbjuda projekt på olika platser i olika länder där vi och våra kunder finns. För närvarande finns vi representerade i Sverige, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Ungern, U.A.E., USA och Kanada. Du får världen som arbetsplats! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Members Company AB
(org.nr 559145-7840), https://www.themembercompany.com/sv/
411 16 GÖTEBORG Jobbnummer
9727014