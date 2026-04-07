Syskonstödjare, projektanställning, till Enhet lekterapi i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Har du lätt för att kommunicera med barn och unga? Vill du vara en del av vårt team och delta i arbetet med att ge stöd till syskon på sjukhuset? Då kanske det är just dig vi söker!
Inom verksamhetsområde (VO) barnmedicin på Skånes universitetssjukhus (Sus) vårdas barn och ungdomar i åldrarna 0 till
18 år med olika sjukdomsbilder. Barnsjukvården kan beskrivas som ett litet sjukhus i det stora. Hos oss finns allt från den breda basen, de vanligt förekommande sjukdomstillstånden, till den högspecialiserade vården av barn och ungdomar med ovanliga och svåra diagnoser. Vi vårdar akut såväl som planerat och har vårdtider som varierar mellan några timmar upp till i vissa fall flera månader.
Lekterapin är en pedagogisk verksamhet för barn, ungdomar och närstående som vistas på barn- och ungdomssjukhuset. Vi erbjuder en frizon i sjukhusvärlden och en trygg samt kreativ miljö för alla.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-07Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en syskonstödjare till Enhet lekterapi i Lund!
På lekterapin arbetar specialpedagoger, förskollärare och fritidspedagoger. Vi har ett nära samarbete mellan de olika yrkeskategorierna och arbetar tillsammans mot det gemensamma målet att möta den enskilde utifrån ett salutogent synsätt.
Syskonstödjaren arbetar med friska syskon både på avdelningen, lekterapin och utanför sjukhuset under sjukhusvistelsen. Som syskonstödjare synliggör du behov hos syskon till svårt sjuka barn genom att erbjuda dem en meningsfull sysselsättning. Du är en närvarande vuxen med tid att lyssna, stötta och prioritera det friska syskonets behov. Genom ett nära samarbete med familjerna och personal på sjukhuset skapar du förutsättningar för unga att klara av situationer som uppstår när ett syskon är sjukt. Som syskonstödjare vid lekterapin samarbetar du såväl med övriga pedagoger vid lekterapin som med syskonstödjaren på barncancercentrum. Du arbetar med stor självständighet inom gemensamma ramar för att skapa positiva upplevelser, i stundtals svåra situationer. I rollen ger du även stöd till fortsatt utveckling och bearbetning av upplevelser i samband med sjukhusvistelse.
Tjänsten avser en projektanställning på ett år.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som har en pedagogisk universitet-/ högskoleexamen, såsom förskollärare, fritidspedagog eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav för tjänsten. Du har minst tre års dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete inom barn- och ungdomsverksamhet. Därtill har du erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Erfarenhet av familjeinriktat arbete och av att stötta barn i familjer som drabbats av kris är meriterande. Har du erfarenhet av att arbeta med familjer från olika kulturer ser vi det som en fördel.
Arbetet som syskonstödjare ställer stora krav på mognad, lyhördhet, flexibilitet och kreativitet. Självklart har du lätt för att kommunicera med barn och unga. Vidare har du en god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som patienter och anhöriga. Du utstrålar trygghet och värme vilket gör att du snabbt skapar förtroendefulla möten i vardagen. Därtill har du förmåga att arbeta med ett helhetsperspektiv, är lösningsfokuserad och vill arbeta för verksamhetens, gruppens och din
personliga utveckling. Att arbeta med ständiga förbättringar är en självklarhet för dig. Precis som vi, uppskattar du att arbeta i en mångkulturell miljö där vi tar vara på och uppskattar varandras olikheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregister görs innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316355".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Sandra Blohmé, Syskonstödjare/fritidspedagog 046178533
