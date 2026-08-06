Svetslärare till Campus Oxelösund
Oxelösunds Kommun, Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Oxelösund Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Oxelösund
2026-08-06
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I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, natur och hav. I skärgårdsstaden Oxelösund har du nära till det mesta jobbet, kollegorna, naturen och havet. Vi är en liten kommun med stort engagemang, där vi arbetar nära varandra. Här tar vi tillvara på varandras styrkor. Korta beslutsvägar gör att vi får saker att hända. Tillsammans skapar vi värde för dem vi finns till för.
I Campus Oxelösunds lokaler bedrivs kommunal vuxenutbildning. Här finns Sfi, komvux som anpassad utbildning, teoretiska gymnasiekurser, yrkesvuxutbildningar inom svets och underhåll samt inom vård och omsorg.
Vår strävan är att, med samordnade resurser och gemensamma lokaler, bli en viktig och kraftfull aktör inom utbildning för hela Oxelösund med omnejd. Vi vet att utbildning är viktigt och vi vill ligga långt fram i utvecklingen när det gäller utbud, innehåll, kvalitet och tillgänglighet. Ytterst drivs vi av en vilja att vara en del av sammanhang som utvecklar den svenska skolan. En av våra främsta uppgifter är att erbjuda en verksamhet som möter omvärldens krav.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Som svetslärare på Campus Oxelösund kommer du att undervisa elever på våra yrkesutbildningar riktat mot industrin.
Utbildningen syftar till att ge eleverna kunskap inom industriell produktion, förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning, de får också kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete. Elevernas lärarledda undervisningstid varvas med praktikperioder (APL) på företag, gruppdiskussioner, studiebesök samt egen studietid.
Som svetslärare arbetar du med att undervisa och utveckla eleverna samt att lotsa dem rätt på deras väg till en yrkesroll. Alla elever på Campus Oxelösund har en individuell studieplan och de har möjlighet att anpassa sin utbildning efter sina egna behov och denna medverkar du som svetslärare till att ta fram. Du kommer att vara ett viktigt stöd för eleverna under hela deras skolgång.
Som svetslärare kommer du att arbeta med andra lärare och ni är med och utvecklar industriutbildningen tillsammans.
Vi använder plattformen Läroportalen till våra kurser.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är IWS-utbildad svetslärare
• har prövningsintyg i bågsvetsmetoderna H-LO45 (MMA,MIG/MAG TIG)
• har behörighet i övervakning av svetsarprövningar
• har god datavana
• har B-körkort
Meriterande:
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av att undervisa vuxna.
• Erfarenhet av mångkulturell verksamhet.
• Har erfarenhet inom underhåll.
• Erfarenhet av distanspedagogik och undervisning via läroportalen.
• Erfarenhet av validering
• Erfarenhet av gassvetsning.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Du har ett stort engagemang både för eleverna och för att driva och utveckla verksamheten tillsammans med befintlig personal. Du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta flexibelt och strukturerat.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde 4 januari 2027.
Rekrytering sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
För att bli aktuell för anställning på den här tjänsten behöver du visa utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Ett sådant utdrag behöver beställas av dig som sökande. Blir det aktuellt kommer du få mer information av rekryterande chef.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde, ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338280 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oxelösunds Kommun
(org.nr 212000-0324), https://www.oxelosund.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning---campus
613 37 OXELÖSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Campus Oxelösund
Julija Kebrt julija.kebrt@oxelosund.se 076-139 02 60 Jobbnummer
10023812