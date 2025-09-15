Svetsare Trollhättan
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Om tjänsten
Som svetsare kommer du att vara ansvarig för att utföra svetsning av hög kvalitet enligt specificerade ritningar och krav. Du kommer att arbeta med olika material och svetsmetoder och se till att slutprodukten uppfyller ställda kvalitetskrav. Svetsmetoden är i första hand MIG/MAG men även robotsvetsning och andra verkstadsmekaniska arbeten förkommer.
Arbetet är förlagt på dagtid.
Din erfarenhet
Vi ser gärna att du arbetat ett par år som svetsare och har utbildning inom plåt och svets. Du är van att arbeta självständigt och har goda kunskaper inom ritningsläsning, plåtbearbetning samt en allmänt god verkstadsvana.
Svetscertifikat och truck- traverskort är meriterande.
Din personlighet
Som person är du noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du är lösningsorienterad, trivs med utmaningar och känner igen dig i att vara en prestigelös lagspelare.
Du innehar B-körkort samt behärskar svenska obehindrat i skrift och tal.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
