Svetsare till Robertsfors
AQ Group AB / Svetsarjobb / Robertsfors Visa alla svetsarjobb i Robertsfors
2026-06-17
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Arbetsuppgifter: Svetsning
Din profil/kompetens:
Erfarenhet av svetsning, gärna inom tillverkningsindustrin
Förmåga att arbeta med precision och noggrannhet
Intresse av problemlösning och förbättringsarbete
Vi erbjuder:
Ett utmanande och utvecklande arbete
Möjlighet att påverka och förbättra
Arbete i ett företag med högteknisk kompetens
Om bolaget och AQ:
AQ JIT Mech är ett företag som är specialiserat på svetsning av grov plåt i aluminium och stål, både manuellt och med robot. Vi tillverkar konstruktioner med mycket höga svetskrav och levererar produkter av hög kvalitet till våra kunder. Inom AQ JIT Mech Robertsfors AB specialiserar vi oss på komplexa mekaniska komponenter. Som en del av vårt team får du arbeta i en dynamisk och innovativ miljö där samarbete och kvalitet är i fokus.
AQ JIT Mech Robertsfors AB är ett dotterbolag inom AQ Group, en börsnoterad koncern med huvudkontor i Västerås
Våra kunder är inom energi, försvar och skogsmekanisering
Vi har 63 anställda och omsätter ca 180 Mkr.
AQ JIT Mech är ett dotterbolag inom AQ Group, en börsnoterad koncern med huvudkontor i Västerås. AQ är ett spännande företag med korta beslutsvägar och prestigelös atmosfär. Hos oss får du möjligheten att vara en drivande kraft och utvecklas i en dynamisk koncern där initiativrikedom och genomförandeförmåga uppmärksammas och belönas. Vi tror på att arbeta tillsammans för att uppnå goda resultat. AQ Group har 9000 medarbetare globalt inom sju olika affärsområden med en total omsättning på över 9 miljarder SEK. För mer information, besök: www.aqgroup.com
AQ:s värdegrund: Kunden i Fokus, Enkelhet, Entreprenörsanda, Kostnadseffektivitet, Mod & Respekt.
Din ansökan:
Urval sker löpande därför uppskattar vi om du skickar in din ansökan så snart som möjligt! Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef Tony Hilletun via e-post: tony.hilletun@aqgroup.com
Vi ser fram emot din ansökan och att du blir en del av vårt Team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5522333-2057369". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AQ Group AB
(org.nr 556281-8830), https://careers.aqg.se
Forsvägen 2 (visa karta
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915 32 ROBERTSFORS Arbetsplats
AQ Group Jobbnummer
9967748