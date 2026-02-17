Svetsare till industri Halmstad
2026-02-17
VÅRT ERBJUDANDE
Är du svetsare och vill jobba i en industriell miljö där kvalitet, yrkesstolthet och utveckling står i fokus? Då kan det här vara jobbet för dig. Du blir en del av ett team med engagerade och kunniga kollegor, där nyfikenhet och yrkesskicklighet värdesätts högt.
Om rollen
I rollen som svetsare kommer du bland annat att arbeta med:
Svetsning i olika material och detaljer
Kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet håller rätt standard
Enklare lager- och materialhantering samt ordning på arbetsplatsen
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av manuell svetsning
Har erfarenhet av robotsvetsning
Har arbetat inom verkstad eller industri tidigare
Har B-körkort
Meriterande är om du även har
Det är även mycket positivt om du har:
Truckkort
God verktygsvana och teknisk förståelse
Relevant svetsutbildning
Erfarenhet av ritningsläsning och mätteknik
Vem är du?
Vi tror att du är en ansvarstagande och noggrann person som gillar att göra ett bra jobb. Du trivs i en strukturerad miljö, tar egna initiativ och samarbetar gärna med andra. Du har ett professionellt bemötande, uppskattar variation i arbetsuppgifterna och vill fortsätta utvecklas inom ditt yrke. Personliga egenskaper som arbetsmoral, samarbetsförmåga och en positiv inställning är mycket viktiga för oss.
OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat." Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
ANSÖKAN
Låter det här som något för dig? Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Registrera dig via länken nedan och bifoga ditt CV.
