Gruppledare sökes till Jula i Sundsvall!
Jula AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall Visa alla butikssäljarjobb i Sundsvall
2026-06-12
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Drivs du av att utveckla människor genom att inspirera och coacha dem i det dagliga arbetet? I så fall har du nu möjligheten att bli gruppledare i vårt team och delaktig i vår ostoppbara resa. Genom kommunikation och feedback utvecklar du medarbetarna och bygger team. En typisk dag innebär många skratt tillsammans med dina kollegor och kunder. Du arbetar sida vid sida med teamet och det är i det dagliga arbete du coachar och utvecklar medarbetarna genom att stötta upp där det behövs. Du sitter med i ledningsgruppen och det är ni tillsammans som planerar verksamheten och driver arbetet för att ert team ska kunna maximera försäljningen och lönsamheten i varuhuset. Du gillar att följa upp resultat och nå uppsatta mål tillsammans med teamet. Det är ni tillsammans som levererar ett säljstarkt varuhus med ett gott kundbemötande.
Vad finns i ditt CV?
För att lyckas i rollen ser vi att du har en ledande personlighet med god självinsikt. Du har förmåga att motivera, engagera och utveckla andra. Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta som ledare och är det inom detaljhandeln är det meriterande. Du har erfarenhet av exponering i butik och varupåfyllnad. Du har goda kunskaper i svenska, samt god datorvana, särskilt i Microsoft Office. Har du ett truckkort är det meriterande men inget krav.
Vem är du?
Du är en nyfiken person som trivs i att arbeta i team. Du lockas av att vara en del av ett internationellt företag. Du älskar att göra bra affärer och att få kunder att känna att de får bra värde för pengarna när de handlar hos oss. Att växa och få utmaningar är som ljuv musik för dig. Du är en fena på att prioritera, vilket gör att du kan hantera hektiska perioder. Du tar dig tid att lyssna på ditt team för att alltid kunna levererar ett gott kundbemötande med ett leende på läpparna.
Bra att veta
Placering i Sundsvall. Tjänsten är på heltid och gäller tillsvidare med sex månaders provanställning. Arbete sker dagtid, kvällar och helger. Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt! Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor?
Frågor om tjänsten besvaras av Varuhuschef Olle Altin via olle.altin@jula.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jula AB
(org.nr 556250-6252)
Antennvägen 15 (visa karta
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863 33 SUNDSVALL Jobbnummer
9961945