Processledare - Anslutningsprocess Nät (LSP/HSP)
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2026-06-12
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Vi är ca 450 eldsjälar som tillsammans med våra 125 000 kunder skapar smarta tjänster, främjar resurseffektiv energianvändning och bygger framtidens hållbara energisystem. Med ett brett utbud av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och laddningsinfrastruktur och energitjänster lever vi efter vår vision: "Tillsammans skapar vi morgondagens hållbara samhälle, idag!".
Vi har gett oss sjutton på att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners lösa klimatutmaningarna för nordvästra Skåne.
För oss är det lika viktigt att våra kunder får en enkel och behaglig energitillvaro som att våra medarbetare trivs, mår bra och har förutsättningar att göra detta viktiga jobb. Moderna kontorslokaler, möjlighet till hybridarbete, träning på arbetstid, friskvårdsbidrag och 17 timmars volontärsarbete varje år är några av förmånerna. Kom och var med oss! #tillsammansför17.
Besök oss på https://www.oresundskraft.se/jobba-hos-oss/
för mer information om bl a alla våra förmåner!
För oss är mångfald viktigt på riktigt. Det som gör oss olika är också det som utvecklar oss mest. Olika perspektiv, erfarenhet och personligheter är en stor del av vår nyckel till framgång. Var dig själv och bidra på ditt alldeles egna sätt - välkommen till Öresundskraft!
Som anställd kan du komma att bli krigsplacerad på Öresundskraft, utifrån totalförsvarets behov.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet kan kontroller komma att genomföras före anställning.
1 plats(er).
Vill du vara med och utveckla framtidens anslutningsprocess i ett energibolag mitt i elektrifieringen av samhället?
Vi söker en processledare som inte bara identifierar förbättringar – utan driver dem hela vägen till verklig förändring och implementering. Rollen är central för att skapa effektiva, skalbara och kundorienterade anslutningsprocesser för låg- och högspänningsanslutningar.
Du blir navet mellan verksamhet, IT och de olika funktionerna inom anslutningsprocessen och får en nyckelroll i att omsätta behov till fungerande arbetssätt, processer och systemstöd.
Om rollen
Elektrifieringen driver fram ett snabbt växande behov av nya och effektivare nätanslutningar. För att möta framtidens krav behöver anslutningsprocessen utvecklas – både operativt och strategiskt.
I den här rollen arbetar du nära verksamheten och driver utveckling från idé till genomförd lösning. Det innebär att du:
identifierar förbättringsbehov
prioriterar och förankrar förändringar
leder utvecklingsinitiativ
samordnar olika funktioner
och säkerställer att förbättringarna faktiskt implementeras och används i verksamheten
Rollen kombinerar verksamhetsutveckling, processledning, förändringsledning och koordinering mellan verksamhet och IT.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Driva utveckling och effektivisering av anslutningsprocessen för LSP/HSP
Vara sammanhållande mellan verksamhet, IT och övriga funktioner i anslutningsprocessen
Omsätta verksamhetsbehov till konkreta förbättringar i processer, arbetssätt och system
Säkerställa att utvecklingsinitiativ genomförs och realiseras i verksamheten
Leda och koordinera tvärfunktionella förbättringsinitiativ
Identifiera flaskhalsar, ineffektivitet och förbättringspotential
Driva standardisering och processorienterade arbetssätt
Bidra till utveckling av digitala flöden och systemstöd
Arbeta med KPI:er, ledtider och uppföljning av processprestanda
Faciliterera workshops och förbättringsforum '
Lagefterlevnad
Säkerställa god samverkan mellan exempelvis:
nätplanering
anslutning
projektering
drift
entreprenörer
kundservice
IT
affär och marknad
Vi tror att du har:
Erfarenhet av verksamhetsutveckling, processledning eller förändringsledning
Förmåga att driva utveckling hela vägen från analys till genomförande
Erfarenhet av att leda tvärfunktionella initiativ
God förståelse för verksamhetsprocesser och systemstöd
Erfarenhet av samarbete mellan verksamhet och IT
Stark kommunikativ och pedagogisk förmåga
Förmåga att skapa struktur, framdrift och förankring
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från energibranschen eller elnätsverksamhet,
arbetat med anslutningsprocesser eller nätfrågor,
erfarenhet av digitalisering och automatisering av processer.
För att lyckas i rollen söker vi dig som är:
drivande och lösningsorienterad,
prestigelös och samarbetsinriktad,
strukturerad men pragmatisk,
van att skapa framdrift i komplexa miljöer,
och som trivs i rollen som sammanhållande kraft mellan olika funktioner och kompetenser.
Du är en person som inte nöjer dig med att ta fram förbättringsförslag – du ser till att förändringen faktiskt händer.
Därför är rollen viktig
Anslutningsprocessen är en av de mest centrala processerna i energiomställningen. Ökade kundförväntningar, högre anslutningstakt och större komplexitet kräver nya arbetssätt, bättre samordning och smartare systemstöd.
I denna roll får du möjlighet att påverka både kundupplevelse, effektivitet och framtida arbetssätt i en verksamhet med stor betydelse för samhällets elektrifiering.
Vårt erbjudande
Hos oss på Öresundskraft får du vara en del av en organisation som varje dag arbetar för att skapa värde för våra kunder, staden och framtida generationer. Du får också vara en del av den digitaliserings och utvecklingsresa som pågår i HR teamet – där din roll som processägare för vår ledarutveckling är ett strategiskt viktigt initiativ.
Vi vill också ge dig extra energi genom ett generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till träning på arbetstid, hybridarbete samt 99 timmar arbetstidsförkortning – tid vi vill att du använder för att ladda dig själv.
Våra arbetsplatser erbjuder attraktiva arbetsmiljöer med bland annat gym, massagestolar, lunchträningspass och pingisbord och padelbana.
Självklart erbjuder vi också det du förväntar dig av en modern arbetsgivare: tjänstepension, pensionsrådgivning, försäkringar, en förmånsportal med attraktiva rabatter etc.
Hos Öresundskraft får du kraft att göra skillnad – både på jobbet och i livet utanför.Publiceringsdatum2026-06-12Så ansöker du
Då vi går in i semestertider så kanske svarstiden är lite längre. Vi kommer att starta med intervjuer från den 10 augusti. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen att skicka in din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öresundskraft AB
(org.nr 559443-4069)
Västra Sandgatan 4 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Arbetsplats
Öresundskraft Kontakt
Akademikerna
Magnus Gunnarsson 042-490 3551 Jobbnummer
9961947