Svetsare TIG- MIG/MAG- Stockholm
2026-03-13
Är du en erfaren TIG-svetsare som söker nästa steg i karriären? Vi söker nu kvalificerade svetsare till uppdrag hos våra kunder i Stockholmsregionen.
Du kommer att arbeta med TIG-svetsning i rostfritt stål och aluminium, både rör och plåt. Arbetet innebär ritningsläsning, svetsning efter kravspecifikation och kvalitetssäkring av utfört arbete. Du arbetar självständigt men ingår i ett engagerat team.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av TIG-svetsning
Kan läsa och arbeta efter ritningar
Är noggrann, ansvarstagande och självgående
Erfarenhet av rostfritt stål och/eller aluminium
Meriterande:
Erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
Giltiga svetscertifikat
B-körkort
Vi erbjuder:
Lön enligt kollektivavtal
Kollektivavtalsenliga villkor
Långsiktig tjänst med möjlighet till fast anställning hos kund
Bor du på annan ort? Vi hjälper dig med boende och resa under hela uppdragetOm företaget
AK Human Resources AB är en del av Staffpower - en nordisk bemanningsaktör med över 20 års erfarenhet och kontor i Stockholm och Tallinn. Vi är medlemmar i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal. Vi arbetar enligt svenska lagar och regler, inklusive utstationeringslagen.
Urval sker löpande - skicka din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
