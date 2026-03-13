Svetsare TIG- MIG/MAG- Stockholm

AK Human Resources AB / Svetsarjobb / Stockholm
2026-03-13


Om jobbet
Är du en erfaren TIG-svetsare som söker nästa steg i karriären? Vi söker nu kvalificerade svetsare till uppdrag hos våra kunder i Stockholmsregionen.

2026-03-13

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med TIG-svetsning i rostfritt stål och aluminium, både rör och plåt. Arbetet innebär ritningsläsning, svetsning efter kravspecifikation och kvalitetssäkring av utfört arbete. Du arbetar självständigt men ingår i ett engagerat team.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av TIG-svetsning

Kan läsa och arbeta efter ritningar

Är noggrann, ansvarstagande och självgående

Erfarenhet av rostfritt stål och/eller aluminium

Meriterande:
Erfarenhet av MIG/MAG-svetsning

Giltiga svetscertifikat

B-körkort

Vi erbjuder:
Lön enligt kollektivavtal

Kollektivavtalsenliga villkor

Långsiktig tjänst med möjlighet till fast anställning hos kund

Bor du på annan ort? Vi hjälper dig med boende och resa under hela uppdraget

Om företaget
AK Human Resources AB är en del av Staffpower - en nordisk bemanningsaktör med över 20 års erfarenhet och kontor i Stockholm och Tallinn. Vi är medlemmar i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal. Vi arbetar enligt svenska lagar och regler, inklusive utstationeringslagen.
Urval sker löpande - skicka din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: personal@staffpower.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AK Human Resources AB (org.nr 559399-7827)

Arbetsplats
Arbetsplatsen ligger i

Jobbnummer
9797048

