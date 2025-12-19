Svetsare sökes - dagtid
2025-12-19
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
, Växjö
, Uppvidinge
, Ljungby
, Värnamo
Vi söker nu en erfaren svetsare med inriktning på MIG och MAG till vår kund belägen strax utanför Alvesta. Tjänsten passar dig som trivs med att arbeta praktiskt, är noggrann i ditt arbete och gillar att samarbeta i team.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Svetsarbete främst inom MIG- och MAG-svetsning
Arbetstid: Dagtid
Arbetsplats: Utanför Växjö
Arbete i team med fokus på kvalitet och effektivitet
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har erfarenhet av MIG- och MAG-svetsning
Är van vid att arbeta i team och har lätt för samarbete
Är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad
Har B-körkort och tillgång till bil (krav)
Vi erbjuder dig
Arbete på dagtid med fasta arbetstider
En stabil arbetsplats med gott samarbetsklimat
Möjlighet att utvecklas inom svets och produktion
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Växjö AB Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se Jobbnummer
9657692