Svetsare Sala Heltid
2026-03-04
Har du erfarenhet av svetsning och vill arbeta i en verksamhet där hela produktionen finns under ett och samma tak? Nu söker vi en svetsare till ett växande industriföretag i Uppsala med starka traditioner och fokus på kvalitet.
Om rollen
Som svetsare hos vår kund blir du en viktig del av tillverkningsavdelningen. Tillsammans med ditt team ansvarar du för den dagliga driften och säkerställer att produkterna håller högsta kvalitet. Du erbjuds intern utbildning på plats så att du snabbt kommer in i arbetet och rutinerna.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
MIG/MAG-svetsning enligt ritningar och specifikationer
Ritningsläsning och kvalitetskontroll
Arbeta med olika metallmaterial och svetsutrustning
Delta i utveckling och förbättring av processer
Arbeta med både standardiserade och kundunika byggnationerAnställningsvillkor
Anställningsform: Uthyrning via Simplex Bemanning i 6 månader, därefter övergång till kund
Placering: Uppsala
Arbetstider: Heltid, 2-skift (förmiddag och eftermiddag), ledigt varannan fredag
Svetsare dagtid
Dagtid, må-tor, 07-16. Fre 07-14,30
(Må-fre har en 15min rast, 45min lunch samt en 10min paus)
Svetsare Skift
Fm, må-fre 05:54-14:32
Em, må-tor 14:15-23:00 (Ledig fredag)
(Varje skift har en 30min lunch/middag samt en 10min paus)
Start: Omgående
Vi söker dig som
Är svetsutbildad eller har motsvarande erfarenhet
Har goda svetskunskaper
Behärskar svenska i tal och skrift
Är positiv, kvalitetsmedveten och noggrann
Trivs i team men kan också arbeta självständigt
Meriterande
Truck- och/eller traverskort
Erfarenhet av affärssystemet Monitor
Programmeringsvana i robot
Vi erbjuder
En modern arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Arbete i ett starkt svenskt varumärke - Made in Sweden
Stabil arbetsgivare som satsar på vidareutveckling i Sverige
Tryggt anställningsupplägg med möjlighet till fast tjänst efter 6 månaderFöretaget
Vår kund är ett av Sveriges ledande företag inom påbyggnader för lastbilar och släpfordon. Med lång erfarenhet, stark kvalitetsfokus och en produktion samlad under ett och samma tak erbjuder de en stabil och utvecklande arbetsmiljö - mitt i hjärtat av svensk industri.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett bemanningsföretag med tydligt fokus på industri, lager och logistik. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att skapa långsiktiga lösningar. För oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9776946